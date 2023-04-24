Жителей Челябинской области приглашают служить по военному контракту в рядах военной полиции ВС РФ. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в области, у кандидатов есть возможность выбрать регион прохождения службы от Пензы до Иркутска.
«Военная служба по контракту в рядах военной полиции ВС РФ. По всем интересующим вопросам обращаться в военную комендатуру Челябинска», — говорится в объявлении.
К кандидатам на подписание контракта предъявляются несколько требований. Во-первых, они должны быть здоровы, иметь категорию годности «А» или «Б». Во-вторых, подходить по возрасту, то есть быть не младше 18 и не старше 45 лет. В-третьих, обладать необходимым образованием.
При заключении контракта от одного года военные получают единоразовую выплату в 195 тысяч рублей. После ежемесячно они смогут зарабатывать от 36 до 45 тысяч рублей. Также военнослужащие смогут получить ряд надбавок и ежегодную матпомощь.
Ранее челябинцам предоставляли возможность отправиться служить по контракту в 1533 Краснознаменный гвардейский зенитный ракетный полк, дислоцирующийся в Владивостоке. Женских должностей в полку нет.
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