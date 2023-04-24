24 апреля 2023

Челябинцев приглашают служить в ряды военной полиции ВС РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, военная полиция
Кандидатам предоставляют на выбор несколько регионов для службы Фото:

Жителей Челябинской области приглашают служить по военному контракту в рядах военной полиции ВС РФ. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в области, у кандидатов есть возможность выбрать регион прохождения службы от Пензы до Иркутска.

«Военная служба по контракту в рядах военной полиции ВС РФ. По всем интересующим вопросам обращаться в военную комендатуру Челябинска», — говорится в объявлении.

К кандидатам на подписание контракта предъявляются несколько требований. Во-первых, они должны быть здоровы, иметь категорию годности «А» или «Б». Во-вторых, подходить по возрасту, то есть быть не младше 18 и не старше 45 лет. В-третьих, обладать необходимым образованием.

При заключении контракта от одного года военные получают единоразовую выплату в 195 тысяч рублей. После ежемесячно они смогут зарабатывать от 36 до 45 тысяч рублей. Также военнослужащие смогут получить ряд надбавок и ежегодную матпомощь.

Ранее челябинцам предоставляли возможность отправиться служить по контракту в 1533 Краснознаменный гвардейский зенитный ракетный полк, дислоцирующийся в Владивостоке. Женских должностей в полку нет.

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Жителей Челябинской области приглашают служить по военному контракту в рядах военной полиции ВС РФ. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в области, у кандидатов есть возможность выбрать регион прохождения службы от Пензы до Иркутска. «Военная служба по контракту в рядах военной полиции ВС РФ. По всем интересующим вопросам обращаться в военную комендатуру Челябинска», — говорится в объявлении. К кандидатам на подписание контракта предъявляются несколько требований. Во-первых, они должны быть здоровы, иметь категорию годности «А» или «Б». Во-вторых, подходить по возрасту, то есть быть не младше 18 и не старше 45 лет. В-третьих, обладать необходимым образованием. При заключении контракта от одного года военные получают единоразовую выплату в 195 тысяч рублей. После ежемесячно они смогут зарабатывать от 36 до 45 тысяч рублей. Также военнослужащие смогут получить ряд надбавок и ежегодную матпомощь. Ранее челябинцам предоставляли возможность отправиться служить по контракту в 1533 Краснознаменный гвардейский зенитный ракетный полк, дислоцирующийся в Владивостоке. Женских должностей в полку нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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