В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области 27 апреля ожидается сильный ветер. Жителей региона просят быть предельно осторожными с огнем, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале.
«По данным синоптиков, 27 апреля ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», — рассказали спасатели.
В Свердловской области установилась ветреная и сухая погода, которая способствует распространению огня. Регион находится в режиме повышенной готовности, так как с 25 апреля здесь полыхают несколько десятков пожаров. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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