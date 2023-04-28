Между Миассом и Златоустом затруднено движение из-за аварии на канализации

На месте канализационного ЧП работают аварийные службы
В Челябинской области между городами Миасс и Златоуст поздно вечером 28 апреля из-за аварии на канализационной трубе затруднено движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«В связи с аварией на канализационной трубе временно затруднено движение на автодороге Миасс-Златоуст км 0+600. На месте работают аварийные службы», — говорится в сообщении ведомства.
Водителей просят быть внимательными и осторожными. О причинах аварии не сообщается.
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