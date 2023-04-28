Между Миассом и Златоустом затруднено движение из-за аварии на канализации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провал дороги, авария канализационного коллектора. Челябинск, провал, яма, жкх, ремонт канализации, куйбышева7, авария канализации, канализационный коллектор
На месте канализационного ЧП работают аварийные службы Фото:

В Челябинской области между городами Миасс и Златоуст поздно вечером 28 апреля из-за аварии на канализационной трубе затруднено движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В связи с аварией на канализационной трубе временно затруднено движение на автодороге Миасс-Златоуст км 0+600. На месте работают аварийные службы», — говорится в сообщении ведомства.

Водителей просят быть внимательными и осторожными. О причинах аварии не сообщается.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области между городами Миасс и Златоуст поздно вечером 28 апреля из-за аварии на канализационной трубе затруднено движение. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «В связи с аварией на канализационной трубе временно затруднено движение на автодороге Миасс-Златоуст км 0+600. На месте работают аварийные службы», — говорится в сообщении ведомства. Водителей просят быть внимательными и осторожными. О причинах аварии не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...