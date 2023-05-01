01 мая 2023
30 апреля 2023

Поисковики нашли мертвым пропавшего свердловчанина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Клипарт. Курган, медики, фельдшер, машина скорой помощи, фельдшеры, вызов врача, скорая помошь
Волонтеры нашли погибшим свердловчанина, пропавшего 25 апреля Фото:

Волонтеры нашли мертвым 30-летнего Константина Новгородцева, который пропал 25 апреля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что пропавшего мужчину последний раз видели 25 апреля в Дегтярске (Свердловская область). С тех пор местоположение свердловчанина оставалось неизвестным.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры нашли мертвым 30-летнего Константина Новгородцева, который пропал 25 апреля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что пропавшего мужчину последний раз видели 25 апреля в Дегтярске (Свердловская область). С тех пор местоположение свердловчанина оставалось неизвестным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...