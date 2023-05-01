Волонтеры нашли погибшим свердловчанина, пропавшего 25 апреля
Волонтеры нашли мертвым 30-летнего Константина Новгородцева, который пропал 25 апреля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что пропавшего мужчину последний раз видели 25 апреля в Дегтярске (Свердловская область). С тех пор местоположение свердловчанина оставалось неизвестным.
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