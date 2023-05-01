Поисковики нашли мертвым пропавшего свердловчанина. Фото

01 мая 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Волонтеры нашли погибшим свердловчанина, пропавшего 25 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волонтеры нашли мертвым 30-летнего Константина Новгородцева, который пропал 25 апреля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что пропавшего мужчину последний раз видели 25 апреля в Дегтярске (Свердловская область). С тех пор местоположение свердловчанина оставалось неизвестным. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»

Волонтеры нашли мертвым 30-летнего Константина Новгородцева, который пропал 25 апреля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что пропавшего мужчину последний раз видели 25 апреля в Дегтярске (Свердловская область). С тех пор местоположение свердловчанина оставалось неизвестным.