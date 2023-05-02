Путин дал важное задание министру юстиции РФ по сгоревшей колонии в Сосьве

Президент России Владимир Путин удовлетворил совместную просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра юстиции РФ Константина Чуйченко восстановить сгоревшую от пожара колонию в Сосьве. Об этом он сообщил в ходе совещания.
«Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор [Евгений Куйвашев] докладывал, что это возможно, что здесь больших проблем не видит. Возможности такие есть, и можно это сделать (…). Посчитать нужно, конечно, деньги еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ», — сказал президент по время совещания. Не смутила президента даже стоимость — стройка с нуля потребует больше двух млрд рублей.
Пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил сотни жилых домов. По данным властей, порядка 500 человек остались без жилья. Владимир Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава Свердловской области выступил с докладом на заседании правительства РФ.
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