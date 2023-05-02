Путин дал важное задание министру юстиции РФ по сгоревшей колонии в Сосьве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин принял решение восстановить лечебно-исправительное учреждение ГУФСИН в Сосьве Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Президент России Владимир Путин удовлетворил совместную просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра юстиции РФ Константина Чуйченко восстановить сгоревшую от пожара колонию в Сосьве. Об этом он сообщил в ходе совещания.

«Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор [Евгений Куйвашев] докладывал, что это возможно, что здесь больших проблем не видит. Возможности такие есть, и можно это сделать (…). Посчитать нужно, конечно, деньги еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ», — сказал президент по время совещания. Не смутила президента даже стоимость — стройка с нуля потребует больше двух млрд рублей.

Пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил сотни жилых домов. По данным властей, порядка 500 человек остались без жилья. Владимир Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава Свердловской области выступил с докладом на заседании правительства РФ.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин удовлетворил совместную просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра юстиции РФ Константина Чуйченко восстановить сгоревшую от пожара колонию в Сосьве. Об этом он сообщил в ходе совещания. «Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор [Евгений Куйвашев] докладывал, что это возможно, что здесь больших проблем не видит. Возможности такие есть, и можно это сделать (…). Посчитать нужно, конечно, деньги еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ», — сказал президент по время совещания. Не смутила президента даже стоимость — стройка с нуля потребует больше двух млрд рублей. Пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил сотни жилых домов. По данным властей, порядка 500 человек остались без жилья. Владимир Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава Свердловской области выступил с докладом на заседании правительства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...