Путин дал важное задание министру юстиции РФ по сгоревшей колонии в Сосьве

02 мая 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин принял решение восстановить лечебно-исправительное учреждение ГУФСИН в Сосьве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Президент России Владимир Путин удовлетворил совместную просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра юстиции РФ Константина Чуйченко восстановить сгоревшую от пожара колонию в Сосьве. Об этом он сообщил в ходе совещания. «Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор [Евгений Куйвашев] докладывал, что это возможно, что здесь больших проблем не видит. Возможности такие есть, и можно это сделать (…). Посчитать нужно, конечно, деньги еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ», — сказал президент по время совещания. Не смутила президента даже стоимость — стройка с нуля потребует больше двух млрд рублей. Пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил сотни жилых домов. По данным властей, порядка 500 человек остались без жилья. Владимир Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава Свердловской области выступил с докладом на заседании правительства РФ.

Президент России Владимир Путин удовлетворил совместную просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра юстиции РФ Константина Чуйченко восстановить сгоревшую от пожара колонию в Сосьве. Об этом он сообщил в ходе совещания. «Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор [Евгений Куйвашев] докладывал, что это возможно, что здесь больших проблем не видит. Возможности такие есть, и можно это сделать (…). Посчитать нужно, конечно, деньги еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ», — сказал президент по время совещания. Не смутила президента даже стоимость — стройка с нуля потребует больше двух млрд рублей. Пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил сотни жилых домов. По данным властей, порядка 500 человек остались без жилья. Владимир Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава Свердловской области выступил с докладом на заседании правительства РФ.