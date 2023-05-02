02 мая 2023

Свердловские спасатели пытаются потушить горящий дом на Уралмаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Спасатели приехали к горящему бараку на восьми спецмашинах Фото:

На улице Авангардной в Екатеринбурге загорелся деревянный барак, огонь с которого может перейти на другие постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. На месте пожара сейчас работают спасатели.

«На площади 130 квадратных метров горит двухэтажный расселенный многоквартирный дом барачного типа», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что, если огонь не будет вовремя потушен, пожар рискует перекинуться на соседние здания.

К месту возгорания прибыли 21 спасатель и восемь спецмашин. Они пытаются остановить распространение огня.

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На улице Авангардной в Екатеринбурге загорелся деревянный барак, огонь с которого может перейти на другие постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. На месте пожара сейчас работают спасатели. «На площади 130 квадратных метров горит двухэтажный расселенный многоквартирный дом барачного типа», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что, если огонь не будет вовремя потушен, пожар рискует перекинуться на соседние здания. К месту возгорания прибыли 21 спасатель и восемь спецмашин. Они пытаются остановить распространение огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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