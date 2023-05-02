Свердловские спасатели пытаются потушить горящий дом на Уралмаше

Спасатели приехали к горящему бараку на восьми спецмашинах
На улице Авангардной в Екатеринбурге загорелся деревянный барак, огонь с которого может перейти на другие постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. На месте пожара сейчас работают спасатели.
«На площади 130 квадратных метров горит двухэтажный расселенный многоквартирный дом барачного типа», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что, если огонь не будет вовремя потушен, пожар рискует перекинуться на соседние здания.
К месту возгорания прибыли 21 спасатель и восемь спецмашин. Они пытаются остановить распространение огня.
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