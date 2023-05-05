05 мая 2023

Челябинские спасатели собрали посылки для бойцов на спецоперации

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Герои России. Глушков Константин, мурал. Челябинск, офицер, армия, военные, отдает честь, z знак, вс рф, zz
В сборе помощи участвовали ветераны и действующие сотрудники МЧС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники и ветераны ГУ МЧС по Челябинской области собрали средства для закупки необходимого оборудования для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. В ближайшее время посылки будут доставлены адресатам.

«Были собраны средства, на которые закуплены материалы и оборудование, чтобы облегчить выполнение боевых задач. Это и противодроновые ружья, и коптеры, и прицелы, и приборы ночного видения», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Помощь в организационных вопросах оказал отряд «Ориентир». Вместе с посылками военнослужащие получат письма со словами поддержки от спасателей.

Волонтеры регулярно собирают помощь для военнослужащих в зоне спецоперации. Они закупают предметы первой необходимости и полезные для выполнения боевых задач приспособления, после чего отравляют их на передовую.

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Сотрудники и ветераны ГУ МЧС по Челябинской области собрали средства для закупки необходимого оборудования для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. В ближайшее время посылки будут доставлены адресатам. «Были собраны средства, на которые закуплены материалы и оборудование, чтобы облегчить выполнение боевых задач. Это и противодроновые ружья, и коптеры, и прицелы, и приборы ночного видения», — сообщили в ГУ МЧС по региону. Помощь в организационных вопросах оказал отряд «Ориентир». Вместе с посылками военнослужащие получат письма со словами поддержки от спасателей. Волонтеры регулярно собирают помощь для военнослужащих в зоне спецоперации. Они закупают предметы первой необходимости и полезные для выполнения боевых задач приспособления, после чего отравляют их на передовую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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