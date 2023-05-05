Челябинские спасатели собрали посылки для бойцов на спецоперации

В сборе помощи участвовали ветераны и действующие сотрудники МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники и ветераны ГУ МЧС по Челябинской области собрали средства для закупки необходимого оборудования для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. В ближайшее время посылки будут доставлены адресатам.

«Были собраны средства, на которые закуплены материалы и оборудование, чтобы облегчить выполнение боевых задач. Это и противодроновые ружья, и коптеры, и прицелы, и приборы ночного видения», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Помощь в организационных вопросах оказал отряд «Ориентир». Вместе с посылками военнослужащие получат письма со словами поддержки от спасателей.

Волонтеры регулярно собирают помощь для военнослужащих в зоне спецоперации. Они закупают предметы первой необходимости и полезные для выполнения боевых задач приспособления, после чего отравляют их на передовую.