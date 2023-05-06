Супруга челябинского губернатора показала фото деда-фронтовика

07 мая 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер поделилась воспоминаниями о дедушке-фронтовике Фото: Илья Московец © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер выложила в соцсети фотографии деда, который служил на флоте в годы Великой Отечественной войны. Так она поучаствовала в акции «Бессмертный полк» ко Дню Победы. «Мой дедушка Матяш Ефим Леонтьевич. Ушел в учебку 9 октября 1940 года, приказ о зачислении в Краснознаменную подводную лодку „Л-22“ от 29 июня 1941 года, Северный флот. Был демобилизован 12 мая 1947 года», — написала Ирина Текслер под фотографией деда. Она рассказала, что дед часто рассказывал о службе на подводной лодке. Он был демобилизован через два года после окончания войны. В мае 2022 года губернатор Алексей Текслер с женой Ириной прошли по Челябинску в строю «Бессмертного полка». В этом году шествие отменили. Telegram-канал Ирины Текслер

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер выложила в соцсети фотографии деда, который служил на флоте в годы Великой Отечественной войны. Так она поучаствовала в акции «Бессмертный полк» ко Дню Победы. «Мой дедушка Матяш Ефим Леонтьевич. Ушел в учебку 9 октября 1940 года, приказ о зачислении в Краснознаменную подводную лодку „Л-22“ от 29 июня 1941 года, Северный флот. Был демобилизован 12 мая 1947 года», — написала Ирина Текслер под фотографией деда. Она рассказала, что дед часто рассказывал о службе на подводной лодке. Он был демобилизован через два года после окончания войны. В мае 2022 года губернатор Алексей Текслер с женой Ириной прошли по Челябинску в строю «Бессмертного полка». В этом году шествие отменили.