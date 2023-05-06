06 мая 2023
05 мая 2023

Супруга челябинского губернатора показала фото деда-фронтовика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер на предпремьерном показе фильма «Портной из Бруклина». Магнитогорск, текслер ирина
Ирина Текслер поделилась воспоминаниями о дедушке-фронтовике Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер выложила в соцсети фотографии деда, который служил на флоте в годы Великой Отечественной войны. Так она поучаствовала в акции «Бессмертный полк» ко Дню Победы.

«Мой дедушка Матяш Ефим Леонтьевич. Ушел в учебку 9 октября 1940 года, приказ о зачислении в Краснознаменную подводную лодку „Л-22“ от 29 июня 1941 года, Северный флот. Был демобилизован 12 мая 1947 года», — написала Ирина Текслер под фотографией деда.

Она рассказала, что дед часто рассказывал о службе на подводной лодке. Он был демобилизован через два года после окончания войны.

В мае 2022 года губернатор Алексей Текслер с женой Ириной прошли по Челябинску в строю «Бессмертного полка». В этом году шествие отменили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер выложила в соцсети фотографии деда, который служил на флоте в годы Великой Отечественной войны. Так она поучаствовала в акции «Бессмертный полк» ко Дню Победы. «Мой дедушка Матяш Ефим Леонтьевич. Ушел в учебку 9 октября 1940 года, приказ о зачислении в Краснознаменную подводную лодку „Л-22“ от 29 июня 1941 года, Северный флот. Был демобилизован 12 мая 1947 года», — написала Ирина Текслер под фотографией деда. Она рассказала, что дед часто рассказывал о службе на подводной лодке. Он был демобилизован через два года после окончания войны. В мае 2022 года губернатор Алексей Текслер с женой Ириной прошли по Челябинску в строю «Бессмертного полка». В этом году шествие отменили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...