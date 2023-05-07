Командующий пехотой ВСУ Сырский принял экстренные решения по Бахмуту

07 мая 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Александр Сырский вместе с командованием ВСУ принял экстренные меры по Бахмуту Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вместе с другими командирами украинской армией принял оперативные решения по ситуации в Бахмуте (Артемовске). Также командующий пехотой отметил, что российская армия будет делать все для взятия города. «Они (Сырский с командованием — прим. URA.RU) обсудили меры по лучшей обороне Бахмута и нанесению максимального ущерба боевикам „Вагнера“. Необходимые оперативные решения принимались на месте», — говорится в сообщении сухопутных войск ВСУ, опубликованном в соцсетях. Также Александр Сырский заявил, что ВС РФ не намерены менять свои планы на город. По его словам, российские войска будут делать все возможное для взятия Бахмута под контроль. Бои за Бахмут ведутся с августа 2022 года. За это время армия России значительно продвинулась в городе. Так, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал о том, что ВС РФ заняли выгодные позиции в промышленной зоне Бахмута. По словам офицера, эти точки создают «хороший плацдарм» для дальнейших действий. Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем войск России находится уже 95% территории города.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вместе с другими командирами украинской армией принял оперативные решения по ситуации в Бахмуте (Артемовске). Также командующий пехотой отметил, что российская армия будет делать все для взятия города. «Они (Сырский с командованием — прим. URA.RU) обсудили меры по лучшей обороне Бахмута и нанесению максимального ущерба боевикам „Вагнера“. Необходимые оперативные решения принимались на месте», — говорится в сообщении сухопутных войск ВСУ, опубликованном в соцсетях. Также Александр Сырский заявил, что ВС РФ не намерены менять свои планы на город. По его словам, российские войска будут делать все возможное для взятия Бахмута под контроль. Бои за Бахмут ведутся с августа 2022 года. За это время армия России значительно продвинулась в городе. Так, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал о том, что ВС РФ заняли выгодные позиции в промышленной зоне Бахмута. По словам офицера, эти точки создают «хороший плацдарм» для дальнейших действий. Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем войск России находится уже 95% территории города.