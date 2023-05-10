Жителей Пермского края возмутило появление онаниста возле школы в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Извращенца заметили возле школы Фото:

Горожане возмущены появлением онаниста возле школы в Березниках (Пермский край). По словам очевидцев, они попытались задержать извращенца, но ему удалось скрыться.

«В районе школы №30 ходит извращенец. Он встал возле подъезда на улице Свердлова, 63 и начала <…> (мастурбировать — прим. URA.RU). Хотели проследить за ним, чтоб никого не тронул из детей, но он убежал, как увидел нас. Будьте внимательны!» — написано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее пермяки сообщали об извращенце, который гулял в Перми по Комсомольскому проспекту рядом с ПНИПУ. Очевидцы рассказывали, что он «проходит рядом с девушками и лапает за попу». Также URA.RU писало о пермячке, которая была напугана онанистом в одном из городских парков. Девушка в беседе с корреспондентом информационного агентства раскрыла подробности этой неприятной встречи.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Горожане возмущены появлением онаниста возле школы в Березниках (Пермский край). По словам очевидцев, они попытались задержать извращенца, но ему удалось скрыться. «В районе школы №30 ходит извращенец. Он встал возле подъезда на улице Свердлова, 63 и начала <…> (мастурбировать — прим. URA.RU). Хотели проследить за ним, чтоб никого не тронул из детей, но он убежал, как увидел нас. Будьте внимательны!» — написано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее пермяки сообщали об извращенце, который гулял в Перми по Комсомольскому проспекту рядом с ПНИПУ. Очевидцы рассказывали, что он «проходит рядом с девушками и лапает за попу». Также URA.RU писало о пермячке, которая была напугана онанистом в одном из городских парков. Девушка в беседе с корреспондентом информационного агентства раскрыла подробности этой неприятной встречи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...