Жителей Пермского края возмутило появление онаниста возле школы в Березниках

Извращенца заметили возле школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Горожане возмущены появлением онаниста возле школы в Березниках (Пермский край). По словам очевидцев, они попытались задержать извращенца, но ему удалось скрыться.

«В районе школы №30 ходит извращенец. Он встал возле подъезда на улице Свердлова, 63 и начала <…> (мастурбировать — прим. URA.RU). Хотели проследить за ним, чтоб никого не тронул из детей, но он убежал, как увидел нас. Будьте внимательны!» — написано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее пермяки сообщали об извращенце, который гулял в Перми по Комсомольскому проспекту рядом с ПНИПУ. Очевидцы рассказывали, что он «проходит рядом с девушками и лапает за попу». Также URA.RU писало о пермячке, которая была напугана онанистом в одном из городских парков. Девушка в беседе с корреспондентом информационного агентства раскрыла подробности этой неприятной встречи.