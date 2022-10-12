Пермяков напугал «извращенец», пристающий к девушкам в центре города. Видео

13 октября 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, извращенец приставал к девушкам на одной из центральных улиц Фото: Сергей Русанов В Перми по Комсомольскому проспекту рядом с ПНИПУ ходит подозрительный мужчина. Об этом рассказали очевидцы. «Извращенец проходит рядом с девушками и лапает их за попу! Околачивается у остановки, заходит во двор. Наблюдали за ним около 30 минут, за это время успел облапать трех девушек, за несколькими людьми шел следом. Будьте аккуратны!», — сообщение опубликовано в telegram-канале «Жесть Пермь». Оперативно получить комментарии в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю у корреспондента URA.RU не получилось. В ведомство отправлен письменный запрос. О том, что пермячку напугал извращенец, которого она встретила в городском парке культуры и отдыха, URA.RU сообщало в сентябре. Мужчина занимался самоудовлетворением в кустах. Двумя месяцами ранее пермяков взбудоражило поведение местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Мужчина был замечен 17 июля в микрорайоне Железнодорожный.

В Перми по Комсомольскому проспекту рядом с ПНИПУ ходит подозрительный мужчина. Об этом рассказали очевидцы. «Извращенец проходит рядом с девушками и лапает их за попу! Околачивается у остановки, заходит во двор. Наблюдали за ним около 30 минут, за это время успел облапать трех девушек, за несколькими людьми шел следом. Будьте аккуратны!», — сообщение опубликовано в telegram-канале «Жесть Пермь». Оперативно получить комментарии в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю у корреспондента URA.RU не получилось. В ведомство отправлен письменный запрос. О том, что пермячку напугал извращенец, которого она встретила в городском парке культуры и отдыха, URA.RU сообщало в сентябре. Мужчина занимался самоудовлетворением в кустах. Двумя месяцами ранее пермяков взбудоражило поведение местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Мужчина был замечен 17 июля в микрорайоне Железнодорожный.