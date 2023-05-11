Челябинец поджег мастерскую бывшего работодателя

12 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Мужчина поджег покрышки на прошлом месте работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске местный житель поджег шиномонтажную мастерскую бывшего работодателя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. «По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога, из хулиганских побуждений). Прокуратура Ленинского района Челябинска контролирует ход расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Инцидент произошел вечером 9 мая. В настоящее время бывший сотрудник шиномонтажки задержан. Ему должны избрать меру пресечения.

В Челябинске местный житель поджег шиномонтажную мастерскую бывшего работодателя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. «По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога, из хулиганских побуждений). Прокуратура Ленинского района Челябинска контролирует ход расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Инцидент произошел вечером 9 мая. В настоящее время бывший сотрудник шиномонтажки задержан. Ему должны избрать меру пресечения.