11 мая 2023

Челябинец поджег мастерскую бывшего работодателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина поджег покрышки на прошлом месте работы Фото:

В Челябинске местный житель поджег шиномонтажную мастерскую бывшего работодателя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

«По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога, из хулиганских побуждений). Прокуратура Ленинского района Челябинска контролирует ход расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Инцидент произошел вечером 9 мая. В настоящее время бывший сотрудник шиномонтажки задержан. Ему должны избрать меру пресечения.

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В Челябинске местный житель поджег шиномонтажную мастерскую бывшего работодателя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. «По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога, из хулиганских побуждений). Прокуратура Ленинского района Челябинска контролирует ход расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Инцидент произошел вечером 9 мая. В настоящее время бывший сотрудник шиномонтажки задержан. Ему должны избрать меру пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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