Челябинец поджег мастерскую бывшего работодателя

Мужчина поджег покрышки на прошлом месте работы
В Челябинске местный житель поджег шиномонтажную мастерскую бывшего работодателя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.
«По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога, из хулиганских побуждений). Прокуратура Ленинского района Челябинска контролирует ход расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
Инцидент произошел вечером 9 мая. В настоящее время бывший сотрудник шиномонтажки задержан. Ему должны избрать меру пресечения.
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