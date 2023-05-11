Участники СВО оценили бронетехнику главного танкового завода РФ

Участники специальной военной операции высоко оценили бронетехнику «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерт УВЗ госкорпорации «Ростех»). Также они с большим уважением относятся к предприятию, где делают знаменитые танки «Армата», Т-90 и другую военную технику. Об этом, выступая перед коллективом УВЗ, рассказал глава концерна Александр Потапов, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.
«Бронетехника „Уралвагонзавода“ неизменно получает высокую оценку у военных, которые принимают участие в специальной военной операции, а в коллектив УВЗ верит большое количество людей. И те парни, которые сегодня находятся на передовой, с большим уважением относятся к нашему заводу. И все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, мы должны принять и победить их», — рассказал Потапов.
«Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. На предприятии то и дело публикуют список актуальных вакансий.
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