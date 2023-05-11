11 мая 2023

Участники СВО оценили бронетехнику главного танкового завода РФ

Участники СВО похвалили бронетехнику «Уралвагонзавода»
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военные, техника, защитная маска, военнослужащие, репетиция парада, маска на лицо
Военные с уважением относятся к «Уралвагонзаводу» Фото:

Участники специальной военной операции высоко оценили бронетехнику «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерт УВЗ госкорпорации «Ростех»). Также они с большим уважением относятся к предприятию, где делают знаменитые танки «Армата», Т-90 и другую военную технику. Об этом, выступая перед коллективом УВЗ, рассказал глава концерна Александр Потапов, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Бронетехника „Уралвагонзавода“ неизменно получает высокую оценку у военных, которые принимают участие в специальной военной операции, а в коллектив УВЗ верит большое количество людей. И те парни, которые сегодня находятся на передовой, с большим уважением относятся к нашему заводу. И все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, мы должны принять и победить их», — рассказал Потапов.

«Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. На предприятии то и дело публикуют список актуальных вакансий.

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Участники специальной военной операции высоко оценили бронетехнику «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерт УВЗ госкорпорации «Ростех»). Также они с большим уважением относятся к предприятию, где делают знаменитые танки «Армата», Т-90 и другую военную технику. Об этом, выступая перед коллективом УВЗ, рассказал глава концерна Александр Потапов, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. «Бронетехника „Уралвагонзавода“ неизменно получает высокую оценку у военных, которые принимают участие в специальной военной операции, а в коллектив УВЗ верит большое количество людей. И те парни, которые сегодня находятся на передовой, с большим уважением относятся к нашему заводу. И все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, мы должны принять и победить их», — рассказал Потапов. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. На предприятии то и дело публикуют список актуальных вакансий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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