Барды со всей России соберутся на челябинском курорте

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Ильменский фестиваль. Архив. Челябинск., ильменский фестиваль
Фестиваль пройдет в ГК «Солнечная долина» Фото:

Всероссийский Ильменский фестиваль в 2023 году в Челябинской области, на который соберутся барды со всей России, пройдет в с 16 по 18 июня. Распоряжение о его проведении подписал губернатор области Алексей Текслер. Информация об этом размещена на интернет-портале правовой информации.

«Провести с 16 по 18 июня в Миасском городском округе (горнолыжный курорт „Солнечная долина“) Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Создать оргкомитет и утвердить его состав», — говорится в документе.

Цель Ильменского фестиваля — сохранение и приумножение российского культурного наследия, приобщение молодежи к музыке, поэзии и туризму. Ответственным за проведение фестиваля назначен министр культуры области Алексей Бетехтин.

Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список брендов Южного Урала. Ежегодно в нем участвуют около до 20 тысяч человек.

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Всероссийский Ильменский фестиваль в 2023 году в Челябинской области, на который соберутся барды со всей России, пройдет в с 16 по 18 июня. Распоряжение о его проведении подписал губернатор области Алексей Текслер. Информация об этом размещена на интернет-портале правовой информации. «Провести с 16 по 18 июня в Миасском городском округе (горнолыжный курорт „Солнечная долина“) Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Создать оргкомитет и утвердить его состав», — говорится в документе. Цель Ильменского фестиваля — сохранение и приумножение российского культурного наследия, приобщение молодежи к музыке, поэзии и туризму. Ответственным за проведение фестиваля назначен министр культуры области Алексей Бетехтин. Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список брендов Южного Урала. Ежегодно в нем участвуют около до 20 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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