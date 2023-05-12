Барды со всей России соберутся на челябинском курорте

Фестиваль пройдет в ГК «Солнечная долина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всероссийский Ильменский фестиваль в 2023 году в Челябинской области, на который соберутся барды со всей России, пройдет в с 16 по 18 июня. Распоряжение о его проведении подписал губернатор области Алексей Текслер. Информация об этом размещена на интернет-портале правовой информации.

«Провести с 16 по 18 июня в Миасском городском округе (горнолыжный курорт „Солнечная долина“) Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Создать оргкомитет и утвердить его состав», — говорится в документе.

Цель Ильменского фестиваля — сохранение и приумножение российского культурного наследия, приобщение молодежи к музыке, поэзии и туризму. Ответственным за проведение фестиваля назначен министр культуры области Алексей Бетехтин.

Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список брендов Южного Урала. Ежегодно в нем участвуют около до 20 тысяч человек.