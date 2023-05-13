Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, который сбил жителя Прикамья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного комитета по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело в отношении мигранта, сбившего на автомобиле жителя Прикамья.
«Уголовное дело возбуждается по информации о получении травм мужчиной в результате наезда на него автомобиля под управлением мигранта. ДТП произошло в городе Лысьве Пермского края», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».
В посте ведомства говорится, что по данным социальных медиа в Лысьве мигрант из Закавказья, управляя автомобилем, совершил наезд на местного жителя. «Пермяк переходил дорогу по пешеходному переходу и в результате ДТП получил тяжкий вред здоровью», — уточнило ведомство.
По указанию Бастрыкина глава Пермского СК должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — написано в посте ведомства.
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