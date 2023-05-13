13 мая 2023
12 мая 2023

Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, который сбил жителя Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Бастрыкин дал указание открыть уголовное дело против мигранта в Прикамье Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного комитета по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело в отношении мигранта, сбившего на автомобиле жителя Прикамья.

«Уголовное дело возбуждается по информации о получении травм мужчиной в результате наезда на него автомобиля под управлением мигранта. ДТП произошло в городе Лысьве Пермского края», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

В посте ведомства говорится, что по данным социальных медиа в Лысьве мигрант из Закавказья, управляя автомобилем, совершил наезд на местного жителя. «Пермяк переходил дорогу по пешеходному переходу и в результате ДТП получил тяжкий вред здоровью», — уточнило ведомство.

По указанию Бастрыкина глава Пермского СК должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — написано в посте ведомства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного комитета по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело в отношении мигранта, сбившего на автомобиле жителя Прикамья. «Уголовное дело возбуждается по информации о получении травм мужчиной в результате наезда на него автомобиля под управлением мигранта. ДТП произошло в городе Лысьве Пермского края», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». В посте ведомства говорится, что по данным социальных медиа в Лысьве мигрант из Закавказья, управляя автомобилем, совершил наезд на местного жителя. «Пермяк переходил дорогу по пешеходному переходу и в результате ДТП получил тяжкий вред здоровью», — уточнило ведомство. По указанию Бастрыкина глава Пермского СК должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — написано в посте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...