Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, который сбил жителя Прикамья

14 мая 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Бастрыкин дал указание открыть уголовное дело против мигранта в Прикамье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного комитета по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело в отношении мигранта, сбившего на автомобиле жителя Прикамья. «Уголовное дело возбуждается по информации о получении травм мужчиной в результате наезда на него автомобиля под управлением мигранта. ДТП произошло в городе Лысьве Пермского края», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». В посте ведомства говорится, что по данным социальных медиа в Лысьве мигрант из Закавказья, управляя автомобилем, совершил наезд на местного жителя. «Пермяк переходил дорогу по пешеходному переходу и в результате ДТП получил тяжкий вред здоровью», — уточнило ведомство. По указанию Бастрыкина глава Пермского СК должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — написано в посте ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного комитета по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело в отношении мигранта, сбившего на автомобиле жителя Прикамья. «Уголовное дело возбуждается по информации о получении травм мужчиной в результате наезда на него автомобиля под управлением мигранта. ДТП произошло в городе Лысьве Пермского края», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». В посте ведомства говорится, что по данным социальных медиа в Лысьве мигрант из Закавказья, управляя автомобилем, совершил наезд на местного жителя. «Пермяк переходил дорогу по пешеходному переходу и в результате ДТП получил тяжкий вред здоровью», — уточнило ведомство. По указанию Бастрыкина глава Пермского СК должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — написано в посте ведомства.