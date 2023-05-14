14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

Жители Соликамска решили закупить спецсредства для земляков, которые летом поедут на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцам в зоне СВО, помимо прочего, потребуются бинокли и тепловизор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Соликамске начат сбор денег на приобретение биноклей, тепловизора и квадрокоптера. Их передадут местным жителям, которые в июне отправятся в зону проведения спецоперации. Информация размещена в группе «Zа наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте».

«Открываем новый сбор для ребят, которые уходят за „ленту“ в июне, меняя своих боевых товарищей. Необходимы: зрительная труба (3 шт.), тепловизионный прицел, квадрокоптер, бинокль (3 шт.)», — сообщается в группе.

Жители Соликамска не раз передавали помощь участникам СВО. Ранее один из бойцов записал видео, в котором от лица десантников поблагодарил неравнодушных горожан за переданный тепловизор. К 23 февраля соликамцы подготовили и передали военнослужащим на СВО подарки. В список необходимого вошли теплая одежда, средства гигиены, налобные фонарики, аккумуляторы, каши быстрого приготовления, сладости, а также открытки и письма с поздравлениями.

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В Соликамске начат сбор денег на приобретение биноклей, тепловизора и квадрокоптера. Их передадут местным жителям, которые в июне отправятся в зону проведения спецоперации. Информация размещена в группе «Zа наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». «Открываем новый сбор для ребят, которые уходят за „ленту“ в июне, меняя своих боевых товарищей. Необходимы: зрительная труба (3 шт.), тепловизионный прицел, квадрокоптер, бинокль (3 шт.)», — сообщается в группе. Жители Соликамска не раз передавали помощь участникам СВО. Ранее один из бойцов записал видео, в котором от лица десантников поблагодарил неравнодушных горожан за переданный тепловизор. К 23 февраля соликамцы подготовили и передали военнослужащим на СВО подарки. В список необходимого вошли теплая одежда, средства гигиены, налобные фонарики, аккумуляторы, каши быстрого приготовления, сладости, а также открытки и письма с поздравлениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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