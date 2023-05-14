Жители Соликамска решили закупить спецсредства для земляков, которые летом поедут на СВО

В Соликамске начат сбор денег на приобретение биноклей, тепловизора и квадрокоптера. Их передадут местным жителям, которые в июне отправятся в зону проведения спецоперации. Информация размещена в группе «Zа наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте».
«Открываем новый сбор для ребят, которые уходят за „ленту“ в июне, меняя своих боевых товарищей. Необходимы: зрительная труба (3 шт.), тепловизионный прицел, квадрокоптер, бинокль (3 шт.)», — сообщается в группе.
Жители Соликамска не раз передавали помощь участникам СВО. Ранее один из бойцов записал видео, в котором от лица десантников поблагодарил неравнодушных горожан за переданный тепловизор. К 23 февраля соликамцы подготовили и передали военнослужащим на СВО подарки. В список необходимого вошли теплая одежда, средства гигиены, налобные фонарики, аккумуляторы, каши быстрого приготовления, сладости, а также открытки и письма с поздравлениями.
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