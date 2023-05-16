В реконструкцию «Маниного парка» в Верхней Пышме инвестируют еще 46 млн

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Прогулка по Юго-западному району. Екатеринбург, парк чкалова
До октября в Верхнепышминский парк культуры и отдыха инвестируют еще 46 млн рублей (фото из архива) Фото:

На благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха — «Манин парк» (Свердловская область) власти города потратят 46 млн рублей. До октября там сделают велодорожки, поставят урны и скамейки, оборудуют скалодром, пункт проката и многое другое. Тендер на благоустройство парка опубликовала администрация Верхней Пышмы на сайте госзакупок.

«Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха — „Манин парк“ — 2, 3 этап. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 15 октября 2023 года. Начальная цена — 43,2 млн рублей», — говорится в описании к закупке.

Подрядчику, который выиграет конкурс, нужно будет сделать велодорожки, обустроить тротуары и газоны, смонтировать павильоны «Пункт проката» и «Экология» (для инвентаря), а также установить урны, скамейки. Также в списке работ — создание баскетбольной и волейбольной площадок, установка спортивного оборудование, монтаж скалодрома и фонарей. Заявки от участников конкурса принимают до 24 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верхнюю Пышму проложили трамвайную линию из Екатеринбурга. Также недавно музейный комплекс УГМК на день превратился в съемочную площадку — здесь снималась одна из сцен фильма «Исчезнувший велосипедист», где главную роль исполняют актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев.

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На благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха — «Манин парк» (Свердловская область) власти города потратят 46 млн рублей. До октября там сделают велодорожки, поставят урны и скамейки, оборудуют скалодром, пункт проката и многое другое. Тендер на благоустройство парка опубликовала администрация Верхней Пышмы на сайте госзакупок. «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха — „Манин парк“ — 2, 3 этап. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 15 октября 2023 года. Начальная цена — 43,2 млн рублей», — говорится в описании к закупке. Подрядчику, который выиграет конкурс, нужно будет сделать велодорожки, обустроить тротуары и газоны, смонтировать павильоны «Пункт проката» и «Экология» (для инвентаря), а также установить урны, скамейки. Также в списке работ — создание баскетбольной и волейбольной площадок, установка спортивного оборудование, монтаж скалодрома и фонарей. Заявки от участников конкурса принимают до 24 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхнюю Пышму проложили трамвайную линию из Екатеринбурга. Также недавно музейный комплекс УГМК на день превратился в съемочную площадку — здесь снималась одна из сцен фильма «Исчезнувший велосипедист», где главную роль исполняют актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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