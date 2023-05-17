Челябинский боец эвакуировал с фронта кошку с котятами

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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, кот, котенок
Кошка родила котят в блиндаже у военных Фото:
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Военнослужащий из Челябинской области эвакуировал с фронта кошку с котятами, которые жили в его блиндаже во время службы. По его словам, животные предупреждали бойцов об опасности.

«При отправке в отпуск было решено эвакуировать боевых товарищей. На поезде перевозить животных было запрещено, поэтому спрятал все семейство в сумке», — рассказал боец изданию Shot.

Военнослужащий уточнил, что кошка сама пришла к нему в блиндаж, а спустя какое-то время родила там четырех котят. Когда животное заходило в укрытие, это означало, что обстрелов можно не ждать. В моменты опасности кошка всегда пряталась. Боец привез животных к себе домой. Он надеется раздать котят, а кошку оставить — за не будет присматривать бабушка.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Почтарь увез на фронт свою собаку. Он рассчитывает, что научит животное искать мины.

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Военнослужащий из Челябинской области эвакуировал с фронта кошку с котятами, которые жили в его блиндаже во время службы. По его словам, животные предупреждали бойцов об опасности. «При отправке в отпуск было решено эвакуировать боевых товарищей. На поезде перевозить животных было запрещено, поэтому спрятал все семейство в сумке», — рассказал боец изданию Shot. Военнослужащий уточнил, что кошка сама пришла к нему в блиндаж, а спустя какое-то время родила там четырех котят. Когда животное заходило в укрытие, это означало, что обстрелов можно не ждать. В моменты опасности кошка всегда пряталась. Боец привез животных к себе домой. Он надеется раздать котят, а кошку оставить — за не будет присматривать бабушка. Ранее сообщалось, что боец с позывным Почтарь увез на фронт свою собаку. Он рассчитывает, что научит животное искать мины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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