Боец «БАРСА» привез в зону СВО свою собаку, чтобы научить ее искать мины. Фото

08 апреля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Почтарь рассказал, как учит свою собаку искать мины в зоне СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В батальоне СДД БАРС-13 «Русский мир» служит боец с позывным Почтарь, который привез в зону СВО своего пса Рекса. Почтарь учит собаку искать мины по урокам из интернета и советам боевых товарищей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Я сам не занимался [кинологией], но у нас в батальоне воюют ребята, которые по гражданской профессии кинологи — советуюсь с ними, читаю литературу в интернете. Ему и года нет, но уже знает очень много команд и прям хочет обучаться, это очень заметно. При этом Рекс очень добродушная собака и из него получится отличный поисковик! Редко, когда собака в первый же месяц находит рабочие мины», — рассказал Почтарь корреспонденту URA.RU. До спецоперации пес учился охранять дом, но на передовой ему пришлось «сменить профессию». Чтобы собака привыкла искать мины, на них раскладывают корм. Так пес привыкает отслеживать запах тротила. Потом задача усложняется: некоторые мины оставляют без корма, затем начинают их закапывать. Когда собака находит боеприпас, ее активно хвалят. Это долгий процесс, который не обходится без казусов. «Однажды Рекс принес мину-лепесток в зубах — а не сел рядом, как его учили. Я подумал, будет тяжеловато, если она мне принесет боевую мину», — поделился курьезом Почтарь. Он отмечает, что собака еще молодая и всему обучится со временем. Сапер этого батальона с позывным Чечен рассказал, что российские военные начали обезвреживать «не извлекаемые» мины производства США. Он признался, что в первый раз ничего не знал о такой мине и ему просто повезло. Боец «БАРСА» приехал на фронт с овчаркой Рексом Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В батальоне СДД БАРС-13 «Русский мир» служит боец с позывным Почтарь, который привез в зону СВО своего пса Рекса. Почтарь учит собаку искать мины по урокам из интернета и советам боевых товарищей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Я сам не занимался [кинологией], но у нас в батальоне воюют ребята, которые по гражданской профессии кинологи — советуюсь с ними, читаю литературу в интернете. Ему и года нет, но уже знает очень много команд и прям хочет обучаться, это очень заметно. При этом Рекс очень добродушная собака и из него получится отличный поисковик! Редко, когда собака в первый же месяц находит рабочие мины», — рассказал Почтарь корреспонденту URA.RU. До спецоперации пес учился охранять дом, но на передовой ему пришлось «сменить профессию». Чтобы собака привыкла искать мины, на них раскладывают корм. Так пес привыкает отслеживать запах тротила. Потом задача усложняется: некоторые мины оставляют без корма, затем начинают их закапывать. Когда собака находит боеприпас, ее активно хвалят. Это долгий процесс, который не обходится без казусов. «Однажды Рекс принес мину-лепесток в зубах — а не сел рядом, как его учили. Я подумал, будет тяжеловато, если она мне принесет боевую мину», — поделился курьезом Почтарь. Он отмечает, что собака еще молодая и всему обучится со временем. Сапер этого батальона с позывным Чечен рассказал, что российские военные начали обезвреживать «не извлекаемые» мины производства США. Он признался, что в первый раз ничего не знал о такой мине и ему просто повезло.