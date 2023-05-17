Власти отчитались, как обстоят дела с лесными пожарами в Свердловской области

В Свердловской области удалось потушить 18 пожаров

18 мая 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Чрезвычайная пожарная опасность продлится в области до 21 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области За последние сутки в Свердловской области потушили 18 пожаров, однако на утро 18 мая в регионе было зафиксировано 28 возгораний, 16 из них удалось локализовать. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки 17 мая удалось ликвидировать 18 природных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров», — рассказали в ДИП. Потушены пожары в Режевском округе (площадь 319 гектаров), Махневском муниципальном образовании (380 гектаров) и в Полевском городском округе (272 гектара). По данным на утро 18 мая, в области зафиксировано 28 возгораний на общей площади 3,6 тысячи гектаров, из них 16 удалось локализовать и остановить распространение огня. Пожары были замечены в Каменском, Артемовском, Тугулымском городских округах и в Махневском муниципальном образовании. «Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация — 17 мая в тушении пожаров было задействовано 8 бортов, произведено 147 сбросов — это в общей сложности 796 тонн воды», — пояснили в пресс-службе областного правительства. Ранее стало известно, что высокая пожарная опасность в Свердловской области продлится до конца недели. Синоптики установили 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. Опасная пожарная обстановке в регионе наблюдается с 25 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последние сутки в Свердловской области потушили 18 пожаров, однако на утро 18 мая в регионе было зафиксировано 28 возгораний, 16 из них удалось локализовать. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки 17 мая удалось ликвидировать 18 природных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров», — рассказали в ДИП. Потушены пожары в Режевском округе (площадь 319 гектаров), Махневском муниципальном образовании (380 гектаров) и в Полевском городском округе (272 гектара). По данным на утро 18 мая, в области зафиксировано 28 возгораний на общей площади 3,6 тысячи гектаров, из них 16 удалось локализовать и остановить распространение огня. Пожары были замечены в Каменском, Артемовском, Тугулымском городских округах и в Махневском муниципальном образовании. «Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация — 17 мая в тушении пожаров было задействовано 8 бортов, произведено 147 сбросов — это в общей сложности 796 тонн воды», — пояснили в пресс-службе областного правительства. Ранее стало известно, что высокая пожарная опасность в Свердловской области продлится до конца недели. Синоптики установили 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. Опасная пожарная обстановке в регионе наблюдается с 25 апреля.