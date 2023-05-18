Роспотребнадзор раскрыл, насколько опасен воздух в Екатеринбурге

Устйочивый запах гари сохранялся в регионе последнюю неделю
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Смог отступил от Екатеринбурга — воздух наконец-то пришел в норму. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
«За прошедшие сутки 17—18 мая 2023 года в пробах воздуха, отобранных в контрольных точках Екатеринбурга, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано», — заявили эксперты. Пробы соответствуют гигиеническим нормативам.
Ранее синоптики сообщали, что смог уйдет из региона лишь к 23 мая. Он окутал область из-за
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