Роспотребнадзор раскрыл, насколько опасен воздух в Екатеринбурге

В Екатеринбурге воздух соответствует гигиеническим нормативам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Устйочивый запах гари сохранялся в регионе последнюю неделю Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Смог отступил от Екатеринбурга — воздух наконец-то пришел в норму. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«За прошедшие сутки 17—18 мая 2023 года в пробах воздуха, отобранных в контрольных точках Екатеринбурга, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано», — заявили эксперты. Пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Ранее синоптики сообщали, что смог уйдет из региона лишь к 23 мая. Он окутал область из-за лесных пожаров, которые начались с 25 апреля. Из-за некачественного воздуха и пожароопасной ситуации перенесли «Майскую прогулку» в Екатеринбурге.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смог отступил от Екатеринбурга — воздух наконец-то пришел в норму. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «За прошедшие сутки 17—18 мая 2023 года в пробах воздуха, отобранных в контрольных точках Екатеринбурга, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано», — заявили эксперты. Пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Ранее синоптики сообщали, что смог уйдет из региона лишь к 23 мая. Он окутал область из-за лесных пожаров, которые начались с 25 апреля. Из-за некачественного воздуха и пожароопасной ситуации перенесли «Майскую прогулку» в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...