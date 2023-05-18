Роспотребнадзор раскрыл, насколько опасен воздух в Екатеринбурге

В Екатеринбурге воздух соответствует гигиеническим нормативам

18 мая 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Устйочивый запах гари сохранялся в регионе последнюю неделю Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Смог отступил от Екатеринбурга — воздух наконец-то пришел в норму. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «За прошедшие сутки 17—18 мая 2023 года в пробах воздуха, отобранных в контрольных точках Екатеринбурга, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано», — заявили эксперты. Пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Ранее синоптики сообщали, что смог уйдет из региона лишь к 23 мая. Он окутал область из-за лесных пожаров , которые начались с 25 апреля. Из-за некачественного воздуха и пожароопасной ситуации перенесли «Майскую прогулку» в Екатеринбурге.

Смог отступил от Екатеринбурга — воздух наконец-то пришел в норму. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «За прошедшие сутки 17—18 мая 2023 года в пробах воздуха, отобранных в контрольных точках Екатеринбурга, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано», — заявили эксперты. Пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Ранее синоптики сообщали, что смог уйдет из региона лишь к 23 мая. Он окутал область из-за лесных пожаров, которые начались с 25 апреля. Из-за некачественного воздуха и пожароопасной ситуации перенесли «Майскую прогулку» в Екатеринбурге.