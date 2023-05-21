21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Прибыль компании пермских властей за год сократилась в 536 раз

Пермское АО «ПАИЖК» резко сократило прибыль по итогам 2022 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, монеты, мелочь, деньги, рубли
Чистая прибыль компании составила 574 тысячи рублей Фото:

Акционерное общество «ПАИЖК», единственным собственником которого являются власти Прикамья, сократило прибыль в 536 раз. Финансовые результаты компании за 2022 год приводятся на государственном ресурсе бухгалтерской отчетности ФНС.

«Наименование: АО „ПАИЖК“. Выручка за 2022 год: 12,5 млн рублей, чистая прибыль — 574 тысяч рублей», — сообщается в отчете. В 2021 году компании удалось выбраться из убытков, показав чистую прибыль в размере 307,5 миллионов рублей.

АО «ПАИЖК» контролируется министерством строительства Пермского края. Сейчас компания является учредителем нескольких юрлиц, одно из них, ООО «Краевая сетевая компания». URA.RU рассказывало, что КСК пытается заполучить электросетевое хозяйство в муниципалитетах края, чтобы более эффективного управлять им.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акционерное общество «ПАИЖК», единственным собственником которого являются власти Прикамья, сократило прибыль в 536 раз. Финансовые результаты компании за 2022 год приводятся на государственном ресурсе бухгалтерской отчетности ФНС. «Наименование: АО „ПАИЖК“. Выручка за 2022 год: 12,5 млн рублей, чистая прибыль — 574 тысяч рублей», — сообщается в отчете. В 2021 году компании удалось выбраться из убытков, показав чистую прибыль в размере 307,5 миллионов рублей. АО «ПАИЖК» контролируется министерством строительства Пермского края. Сейчас компания является учредителем нескольких юрлиц, одно из них, ООО «Краевая сетевая компания». URA.RU рассказывало, что КСК пытается заполучить электросетевое хозяйство в муниципалитетах края, чтобы более эффективного управлять им.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...