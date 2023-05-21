Прибыль компании пермских властей за год сократилась в 536 раз

Акционерное общество «ПАИЖК», единственным собственником которого являются власти Прикамья, сократило прибыль в 536 раз. Финансовые результаты компании за 2022 год приводятся на государственном ресурсе бухгалтерской отчетности ФНС.
«Наименование: АО „ПАИЖК“. Выручка за 2022 год: 12,5 млн рублей, чистая прибыль — 574 тысяч рублей», — сообщается в отчете. В 2021 году компании удалось выбраться из убытков, показав чистую прибыль в размере 307,5 миллионов рублей.
АО «ПАИЖК» контролируется министерством строительства Пермского края. Сейчас компания является учредителем нескольких юрлиц, одно из них, ООО «Краевая сетевая компания». URA.RU рассказывало, что КСК пытается заполучить электросетевое хозяйство в муниципалитетах края, чтобы более эффективного управлять им.
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