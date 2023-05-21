Жители пермских деревень спасают озера, откуда берут воду для питья

22 мая 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Озера для жителей — единственный источник питьевой воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае жители двух деревень Октябрьского округа вынуждены брать воду для приготовления пищи из местных озер, так как в колодцах для питься она не пригодна. Но в водоемы часто заходят животные, загрязняя их. Поэтому жители деревень Бикбай и Биктулка самостоятельно оградили озера заборами, сообщают местные СМИ. «Местные жители чистят озера в Бикбае и Биктулке, огораживают их жердями, чтобы туда не заходила скотина. Значимость очистки велика: так как вода в колодцах и скважинах жесткая и пить ее невозможно, люди пьют воду из этих озер», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» издание ProCHAD. Ранее URA.RU рассказывало, как на свои деньги, не дождавшись помощи властей, жители села Тюинск самостоятельно благоустроили местное кладбище. На новый забор вокруг погоста они собрали 160 тысяч рублей.

В Пермском крае жители двух деревень Октябрьского округа вынуждены брать воду для приготовления пищи из местных озер, так как в колодцах для питься она не пригодна. Но в водоемы часто заходят животные, загрязняя их. Поэтому жители деревень Бикбай и Биктулка самостоятельно оградили озера заборами, сообщают местные СМИ. «Местные жители чистят озера в Бикбае и Биктулке, огораживают их жердями, чтобы туда не заходила скотина. Значимость очистки велика: так как вода в колодцах и скважинах жесткая и пить ее невозможно, люди пьют воду из этих озер», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» издание ProCHAD. Ранее URA.RU рассказывало, как на свои деньги, не дождавшись помощи властей, жители села Тюинск самостоятельно благоустроили местное кладбище. На новый забор вокруг погоста они собрали 160 тысяч рублей.