В Екатеринбурге на два месяца закроют движение транспорта по улице Отрадной

Перекрытие движения транспорта продлится с 13 июня по 11 августа
В уральской столице закроют движение транспорта по улице Отрадной. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Екатеринбурга. Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
«В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Отрадной, в районе пересечения улиц Репина — Отрадная, с 13 июня по 11 августа 2023 года. Это связано со строительством тепловых сетей», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга газовики закроют движение транспорта по улице Мраморской. Движение будет ограничено с 22 по 31 мая 2023 года.
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