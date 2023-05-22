В Екатеринбурге на два месяца закроют движение транспорта по улице Отрадной

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, перекрытие дороги, ограничение движения
Перекрытие движения транспорта продлится с 13 июня по 11 августа Фото:

В уральской столице закроют движение транспорта по улице Отрадной. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Екатеринбурга. Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Отрадной, в районе пересечения улиц Репина — Отрадная, с 13 июня по 11 августа 2023 года. Это связано со строительством тепловых сетей», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга газовики закроют движение транспорта по улице Мраморской. Движение будет ограничено с 22 по 31 мая 2023 года.

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В уральской столице закроют движение транспорта по улице Отрадной. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Екатеринбурга. Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. «В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Отрадной, в районе пересечения улиц Репина — Отрадная, с 13 июня по 11 августа 2023 года. Это связано со строительством тепловых сетей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга газовики закроют движение транспорта по улице Мраморской. Движение будет ограничено с 22 по 31 мая 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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