В Екатеринбурге газовики закроют движение по улице в Чкаловском районе

12 мая 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Перекрытие движения транспорта продлится до 31 мая 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга газовики закроют движение транспорта по улице Мраморской. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «В районе дома №29 на улице Мраморской с 22 по 31 мая 2023 года работники газораспределительной компании закроют движение для транспорта. На участке будут производиться работы по строительству газопровода низкого давления», — сказано в сообщении. Схема движения общественного транспорта не подвергнется изменениям. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытого участка по соседним улицам — Самолетной и Туристов. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области на один год закроют участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Движение транспорта ограничили с 11 мая 2023 года. Сейчас на участке проходят дорожные работы.

В Чкаловском районе Екатеринбурга газовики закроют движение транспорта по улице Мраморской. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «В районе дома №29 на улице Мраморской с 22 по 31 мая 2023 года работники газораспределительной компании закроют движение для транспорта. На участке будут производиться работы по строительству газопровода низкого давления», — сказано в сообщении. Схема движения общественного транспорта не подвергнется изменениям. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытого участка по соседним улицам — Самолетной и Туристов. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области на один год закроют участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Движение транспорта ограничили с 11 мая 2023 года. Сейчас на участке проходят дорожные работы.