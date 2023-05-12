В Екатеринбурге газовики закроют движение по улице в Чкаловском районе

В Чкаловском районе Екатеринбурга газовики закроют движение транспорта по улице Мраморской. Информация об этом появилась на сайте администрации города.
«В районе дома №29 на улице Мраморской с 22 по 31 мая 2023 года работники газораспределительной компании закроют движение для транспорта. На участке будут производиться работы по строительству газопровода низкого давления», — сказано в сообщении.
Схема движения общественного транспорта не подвергнется изменениям. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытого участка по соседним улицам — Самолетной и Туристов.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области на один год закроют участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Движение транспорта ограничили с 11 мая 2023 года. Сейчас на участке проходят дорожные работы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.