В Екатеринбурге газовики закроют движение по улице в Чкаловском районе

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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Перекрытие движения транспорта продлится до 31 мая 2023 года Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга газовики закроют движение транспорта по улице Мраморской. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«В районе дома №29 на улице Мраморской с 22 по 31 мая 2023 года работники газораспределительной компании закроют движение для транспорта. На участке будут производиться работы по строительству газопровода низкого давления», — сказано в сообщении.

Схема движения общественного транспорта не подвергнется изменениям. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытого участка по соседним улицам — Самолетной и Туристов.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области на один год закроют участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Движение транспорта ограничили с 11 мая 2023 года. Сейчас на участке проходят дорожные работы.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга газовики закроют движение транспорта по улице Мраморской. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «В районе дома №29 на улице Мраморской с 22 по 31 мая 2023 года работники газораспределительной компании закроют движение для транспорта. На участке будут производиться работы по строительству газопровода низкого давления», — сказано в сообщении. Схема движения общественного транспорта не подвергнется изменениям. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытого участка по соседним улицам — Самолетной и Туристов. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области на один год закроют участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Движение транспорта ограничили с 11 мая 2023 года. Сейчас на участке проходят дорожные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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