Движение закроют по улице Клары Цеткин до пересечения с улицей Труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улицу в центре Челябинска с 23 мая по 21 июня закроют для транспорта. Движение по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда будет закрыто в связи со строительством сетей водоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В связи со строительством сетей водоснабжения будет закрыто движение транспорта по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда. Работы будут проходить с 23 мая по 21 июня», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в Ленинском районе Челябинска было перекрыто движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Ограничения ввели на месяц с 15 мая по 15 июня по улице Агалакова от дома №58 до №66. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.