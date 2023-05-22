22 мая 2023

Улицу в центре Челябинска на месяц закроют для транспорта. Карта

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Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган, площадь ленина, стоп, дпс, запрещающий знак, гаи, жезл дпс, ограничение парковки
Движение закроют по улице Клары Цеткин до пересечения с улицей Труда Фото:

Улицу в центре Челябинска с 23 мая по 21 июня закроют для транспорта. Движение по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда будет закрыто в связи со строительством сетей водоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В связи со строительством сетей водоснабжения будет закрыто движение транспорта по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда. Работы будут проходить с 23 мая по 21 июня», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в Ленинском районе Челябинска было перекрыто движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Ограничения ввели на месяц с 15 мая по 15 июня по улице Агалакова от дома №58 до №66. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Движение по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда будет закрыто в связи со строительством сетей водоснабжения
Движение по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда будет закрыто в связи со строительством сетей водоснабжения

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Улицу в центре Челябинска с 23 мая по 21 июня закроют для транспорта. Движение по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда будет закрыто в связи со строительством сетей водоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «В связи со строительством сетей водоснабжения будет закрыто движение транспорта по улице Клары Цеткин от дома №11 до пересечения с улицей Труда. Работы будут проходить с 23 мая по 21 июня», — пояснили в пресс-службе. Ранее в Ленинском районе Челябинска было перекрыто движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Ограничения ввели на месяц с 15 мая по 15 июня по улице Агалакова от дома №58 до №66. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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