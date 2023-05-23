Челябинские силовики договорились совместно контролировать органы власти. Фото

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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, потапов андрей, габриелян карен
Прокурор области и руководитель регионального минюста подписали соглашение о взаимодействии Фото:

Прокуратура Челябинской области 23 мая объединила усилия с региональным минюстом в работе по надзору за органами власти и местного самоуправления. По словам прокурора области Карена Габриеляна, это даст дополнительный импульс по взаимодействию со всеми органами власти.

«Уверен, что по основным направлениям нашей деятельности это соглашение придаст импульс. Там, где будет хорошее взаимодействие, там будет хороший результат», — сказал Габриелян журналистам.

По словам руководителя регионального минюста Андрея Потапова, ведомства давно взаимодействуют друг с другом. Соглашение о сотрудничестве позволит им дальше развивать отношения.

Одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры — надзор за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области также обеспечивает единство правового пространства на территории региона, куда входит регистрация Уставов муниципальных образований, регистрация и проверка деятельности некоммерческих организаций.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск
Прокурор области Карен Габриелян уверен, что соглашение даст новый импульс в работе ведомств
Фото:
Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск
По словам начальника минюста региона Андеря Потапова, соглашение необходимо для развития структур
Фото:

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Прокуратура Челябинской области 23 мая объединила усилия с региональным минюстом в работе по надзору за органами власти и местного самоуправления. По словам прокурора области Карена Габриеляна, это даст дополнительный импульс по взаимодействию со всеми органами власти. «Уверен, что по основным направлениям нашей деятельности это соглашение придаст импульс. Там, где будет хорошее взаимодействие, там будет хороший результат», — сказал Габриелян журналистам. По словам руководителя регионального минюста Андрея Потапова, ведомства давно взаимодействуют друг с другом. Соглашение о сотрудничестве позволит им дальше развивать отношения. Одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры — надзор за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области также обеспечивает единство правового пространства на территории региона, куда входит регистрация Уставов муниципальных образований, регистрация и проверка деятельности некоммерческих организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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