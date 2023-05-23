Синоптик предсказал свердловчанам холод и осадки после затяжной жары

В Свердловской области ожидается холодный фронт, грозы и осадки после затяжной жары в регионе. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«Чем продолжительнее и сильнее жара, тем более вероятен контрастный холодный фронт, с прохождением которого жара закончится. Ну, а чем контрастнее фронт, тем сильнее на нем грозы и тем больше количество осадков», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в Свердловской области 24 мая ожидается температура от +25 до +30 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +27 до +29 градусов.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили жителей Свердловской области об аномальной жаре и едком смоге до 29 мая 2023 года. Кроме этого прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.
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