23 мая 2023

Синоптик предсказал свердловчанам холод и осадки после затяжной жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний день лета. Екатеринбург, екатеринбург сити, лето в городе
После затяжной жары в Свердловскую область придет холод и осадки Фото:

В Свердловской области ожидается холодный фронт, грозы и осадки после затяжной жары в регионе. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Чем продолжительнее и сильнее жара, тем более вероятен контрастный холодный фронт, с прохождением которого жара закончится. Ну, а чем контрастнее фронт, тем сильнее на нем грозы и тем больше количество осадков», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 24 мая ожидается температура от +25 до +30 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +27 до +29 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили жителей Свердловской области об аномальной жаре и едком смоге до 29 мая 2023 года. Кроме этого прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.

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В Свердловской области ожидается холодный фронт, грозы и осадки после затяжной жары в регионе. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Чем продолжительнее и сильнее жара, тем более вероятен контрастный холодный фронт, с прохождением которого жара закончится. Ну, а чем контрастнее фронт, тем сильнее на нем грозы и тем больше количество осадков», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 24 мая ожидается температура от +25 до +30 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +27 до +29 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили жителей Свердловской области об аномальной жаре и едком смоге до 29 мая 2023 года. Кроме этого прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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