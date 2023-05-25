Ветеран ЦРУ раскрыл главное превосходство России на Украине

Истребители F-16 не изменят ситуацию на Украине, которая сложилась в пользу России после освобождения Артемовска. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Слишком поздно, у русских теперь есть возможность, переместившись за Артемовск, занять остальную часть Украины в верховьях реки и затем сказать: хорошо, теперь вы готовы к добросовестным переговорам? Потому что мы можем пойти дальше, если вы хотите, но мы бы предпочли не обременять себя ситуацией типа иракской, мы остановимся на время, мы даже будем вести переговоры, может быть, но нам нужны гарантии, что вы не собираетесь нападать на нас снова», — сообщил военный
Он отметил, что освобождение Артемовска может повлиять на начало переговоров. Но США продолжают развивать конфликт своими поставками оружия.
Экс-аналитик ЦРУ также заявил, что самолеты F-16 будут уничтожены, как украинские МиГ-29. F-16 крайне уязвим для российских С-300 и С-400. Минобороны Украины заявили, что F-16 появятся осенью 2023 года. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов также считает, что американские истребители не имеют отличий от тех самолетов, которыми Киев пользуется сейчас, передает телеканал 360.
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