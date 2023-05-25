Элла Памфилова отправит в Пермь новое оборудование для выборов

26 мая 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Сейчас в Перми КОИБы есть на 7% избирательных участков Фото: Сергей Русанов © URA.RU ЦИК РФ передает пермскому крайизбиркому 40 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ или «электронные урны»). Соответствующее постановление за подписью главы центризбиркома Эллы Памфиловой опубликовано на сайте ведомства. «Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет: распределить технические средства подсчета голосов (КОИБ-2017) избирательным комиссиям субъектов РФ согласно приложению. Избирательным комиссиям регионов обеспечить прием и последующее хранение КОИБ-2017 в соответствии с установленными требованиями», — говорится в постановлении. Сейчас в Пермском крае расположено порядка 260 «электронных урн». Как правило, они устанавливаются на участках с самым большим числом избирателей. Ранее URA.RU сообщало, что КОИБы установили на участке, где фальсифицировали выборы.

ЦИК РФ передает пермскому крайизбиркому 40 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ или «электронные урны»). Соответствующее постановление за подписью главы центризбиркома Эллы Памфиловой опубликовано на сайте ведомства. «Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет: распределить технические средства подсчета голосов (КОИБ-2017) избирательным комиссиям субъектов РФ согласно приложению. Избирательным комиссиям регионов обеспечить прием и последующее хранение КОИБ-2017 в соответствии с установленными требованиями», — говорится в постановлении. Сейчас в Пермском крае расположено порядка 260 «электронных урн». Как правило, они устанавливаются на участках с самым большим числом избирателей. Ранее URA.RU сообщало, что КОИБы установили на участке, где фальсифицировали выборы.