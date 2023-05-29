В Прикамье объявили гуманитарный сбор для бойцов СВО

Пермяки собирают гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гуманитарный центр Пермского края объявил срочный сбор помощи до 31 мая для бойцов, сражающихся с врагом в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале организации.

«Ребята уезжают 1 июня в зону проведения СВО. От них заявка на масло моторное, трансмиссионное, тормозную жидкость и тосол (антифриз)», — написано в посте Гуманитарного центра Пермского края.

В посте говорится, что нельзя оставаться равнодушными, необходимо подключиться к сбору необходимого для бойцов в зоне СВО. По информации telegram-канала организации, на малой родине в отпуске находились пермяки из 1455 полка.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из Прикамья в зоне СВО испытывают потребность в летней одежде, обуви, рюкзаках и спальных мешках. Об этом сообщили специалисты Гуманитарного центра Пермского края. Жителей региона просят оказать поддержку.