В свердловском городе внезапно завоют сирены

На Среднеуральской ГРЭС зазвучат сирены 16 мая
В Среднеуральске (Свердловская область) на территории ГРЭС 16 мая завоют сирены. В пресс-службе городской мэрии призывают жителей не беспокоиться, поскольку тревога будет учебной.
«На территории СУРГЭС пройдут антитеррористические учения, во время тренировки будут поданы звуковые сигналы „Внимание всем“ и „Воздушная тревога“, не паникуйте», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсетях.
Ранее в Рефтинском зазвучали сирены. Местные власти заявляли, что это было связано с технической проверкой систем оповещения.
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