В свердловском городе внезапно завоют сирены 16 мая 2023 в 04:01 Размер текста - 17 + На Среднеуральской ГРЭС зазвучат сирены 16 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) на территории ГРЭС 16 мая завоют сирены. В пресс-службе городской мэрии призывают жителей не беспокоиться, поскольку тревога будет учебной. «На территории СУРГЭС пройдут антитеррористические учения, во время тренировки будут поданы звуковые сигналы „Внимание всем“ и „Воздушная тревога“, не паникуйте», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсетях. Ранее в Рефтинском зазвучали сирены. Местные власти заявляли, что это было связано с технической проверкой систем оповещения. В Среднеуральске (Свердловская область) на территории ГРЭС 16 мая завоют сирены. В пресс-службе городской мэрии призывают жителей не беспокоиться, поскольку тревога будет учебной. «На территории СУРГЭС пройдут антитеррористические учения, во время тренировки будут поданы звуковые сигналы „Внимание всем“ и „Воздушная тревога“, не паникуйте», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсетях. Ранее в Рефтинском зазвучали сирены. Местные власти заявляли, что это было связано с технической проверкой систем оповещения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям