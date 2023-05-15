15 мая 2023

В свердловском городе внезапно завоют сирены

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На Среднеуральской ГРЭС зазвучат сирены 16 мая Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) на территории ГРЭС 16 мая завоют сирены. В пресс-службе городской мэрии призывают жителей не беспокоиться, поскольку тревога будет учебной.

«На территории СУРГЭС пройдут антитеррористические учения, во время тренировки будут поданы звуковые сигналы „Внимание всем“ и „Воздушная тревога“, не паникуйте», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсетях.

Ранее в Рефтинском зазвучали сирены. Местные власти заявляли, что это было связано с технической проверкой систем оповещения.

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В Среднеуральске (Свердловская область) на территории ГРЭС 16 мая завоют сирены. В пресс-службе городской мэрии призывают жителей не беспокоиться, поскольку тревога будет учебной. «На территории СУРГЭС пройдут антитеррористические учения, во время тренировки будут поданы звуковые сигналы „Внимание всем“ и „Воздушная тревога“, не паникуйте», — пишет пресс-служба администрации Среднеуральска в соцсетях. Ранее в Рефтинском зазвучали сирены. Местные власти заявляли, что это было связано с технической проверкой систем оповещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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