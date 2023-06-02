Фото россиянина использовали для создания фейка об украинском националисте

В Сети распространяется информация о том, что в России якобы проживает украинский националист Захар Петушко. При этом в сообщениях используется фото совершенно другого человека, это следует из результатов проверки снимка через сервис Search4faces.com.
В социальных сетях опубликована фотография, на которой якобы изображен Захар Петушко, его называют известным активистом «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация). «Убивал женщин и детей Донбасса, „прославился“ среди своих своей жестокостью к простому мирному населению. Весной 2015 года сбежал в Россию», — указано в подписи к фото.
Однако сервис по поиску людей в соцсетях Search4faces.com, показал, что на снимке на самом деле может быть изображен 32-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Петухов. Черты лица схожи. Аккаунт этого человека в социальной сети «ВКонтакте» закрыт, получить комментарий Петухова не удалось.
Подобная история уже была в 2022 году. Тогда в соцсетях распространялась информация о том, что в России якобы скрывается некий националист Максим Горшко. В постах было другое фото, но текст был идентичен тому, что сопровождал снимок про Петушко. Сайт 360tv.ru опубликовал опровержение: пользователи соцсетей узнали по фото человека и написали в комментариях, что им является житель Томской области, который не имеет ничего общего с этой организацией.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».
*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!