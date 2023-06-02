Фото россиянина использовали для создания фейка об украинском националисте

02 июня 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

В соцсетях распространяют фейковый пост о якобы украинском националисте, сбежавшем в РФ (архивный снимок) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сети распространяется информация о том, что в России якобы проживает украинский националист Захар Петушко. При этом в сообщениях используется фото совершенно другого человека, это следует из результатов проверки снимка через сервис Search4faces.com. В социальных сетях опубликована фотография, на которой якобы изображен Захар Петушко, его называют известным активистом «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация). «Убивал женщин и детей Донбасса, „прославился“ среди своих своей жестокостью к простому мирному населению. Весной 2015 года сбежал в Россию», — указано в подписи к фото. Однако сервис по поиску людей в соцсетях Search4faces.com, показал, что на снимке на самом деле может быть изображен 32-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Петухов. Черты лица схожи. Аккаунт этого человека в социальной сети «ВКонтакте» закрыт, получить комментарий Петухова не удалось. Подобная история уже была в 2022 году. Тогда в соцсетях распространялась информация о том, что в России якобы скрывается некий националист Максим Горшко. В постах было другое фото, но текст был идентичен тому, что сопровождал снимок про Петушко. Сайт 360tv.ru опубликовал опровержение: пользователи соцсетей узнали по фото человека и написали в комментариях, что им является житель Томской области, который не имеет ничего общего с этой организацией. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа». *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сети распространяется информация о том, что в России якобы проживает украинский националист Захар Петушко. При этом в сообщениях используется фото совершенно другого человека, это следует из результатов проверки снимка через сервис Search4faces.com. В социальных сетях опубликована фотография, на которой якобы изображен Захар Петушко, его называют известным активистом «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация). «Убивал женщин и детей Донбасса, „прославился“ среди своих своей жестокостью к простому мирному населению. Весной 2015 года сбежал в Россию», — указано в подписи к фото. Однако сервис по поиску людей в соцсетях Search4faces.com, показал, что на снимке на самом деле может быть изображен 32-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Петухов. Черты лица схожи. Аккаунт этого человека в социальной сети «ВКонтакте» закрыт, получить комментарий Петухова не удалось. Подобная история уже была в 2022 году. Тогда в соцсетях распространялась информация о том, что в России якобы скрывается некий националист Максим Горшко. В постах было другое фото, но текст был идентичен тому, что сопровождал снимок про Петушко. Сайт 360tv.ru опубликовал опровержение: пользователи соцсетей узнали по фото человека и написали в комментариях, что им является житель Томской области, который не имеет ничего общего с этой организацией. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа». *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.