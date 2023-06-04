Производство запустят в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на замену импорту запустят единственное в стране производство станков гидроабразивной резки и комплектующих к ним. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, продукция превзойдет китайские аналоги и составит конкуренцию западным.

«В Челябинске запускают первое в стране производство станков гидроабразивной резки и комплектующих к ним. Челябинское предприятие готово предложить продукцию с качественными характеристиками, не уступающими ушедшим западным аналогам, а китайские запчасти даже превосходящими», — отметили в минпроме.

Производство по собственным конструкторским разработкам планирует начать Центр развития гидроабразивных технологий (ЦРГТ). Инициатива своевременна в условиях прекращения поставок из стран США и Европы. Проект реализуется на средства льготного займа Фонда развития промышленности региона. Структура выделила 30 млн рублей по программе «Импортозамещение». Перед направлением средств для реализации проекта стороны подпишут договор, который зафиксирует взаимные обязательства.

На выделенные деньги компания приобретет сырье для пробных партий и закуп токарно-фрезерного оборудования. Новый производственный цех построили своими силами. Главный инженер ООО «ЦРГТ» Максим Коклеев отметил, что первый станок будет выпущен в 2024 году. В технике 80% материалов будут российскими. Техника будет востребована в металлургии, машиностроении, пищевой промышленности и других отраслях.

В минпроме сообщили, что в ходе гидроабразивной резки металл разрезается струями воды с частицами абразива. Вода подается под давлением и сверхзвуковой скоростью.

Вода для резки металла будет подаваться со сверхзвуковой скоростью Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области