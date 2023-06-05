Мошенники выпрашивают деньги у свердловчан от лица иноагента

Мошенники создали аккаунт в Telegram и назвали его именем екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ), чтобы выпрашивать деньги у пользователей. Об этом сообщил сам журналист в соцсетях.
«Знакомые рассказали сейчас, что какие-то жулики завели аккаунт в Telegram с моим именем и пытаются просить деньги. Если мы с вами знакомы, и вам что-то такое напишут — не ведитесь, пожалуйста, это мошенники», — написал журналист в telegram-канале. Также он добавил, что мошенники пытаются выпрашивать деньги от имени его близких людей.
Ранее URA.RU писало, что свердловчан стали чаще атаковать телефонные мошенники. Число пользователей в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6%.
*Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.
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