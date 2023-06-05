Мошенники выпрашивают деньги у свердловчан от лица иноагента

Аферисты вымогают деньги у людей от имени екатеринбургского журналиста Колезева*

06 июня 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ) сообщил, что от его имени пытаются воровать деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мошенники создали аккаунт в Telegram и назвали его именем екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ), чтобы выпрашивать деньги у пользователей. Об этом сообщил сам журналист в соцсетях. «Знакомые рассказали сейчас, что какие-то жулики завели аккаунт в Telegram с моим именем и пытаются просить деньги. Если мы с вами знакомы, и вам что-то такое напишут — не ведитесь, пожалуйста, это мошенники», — написал журналист в telegram-канале. Также он добавил, что мошенники пытаются выпрашивать деньги от имени его близких людей. Ранее URA.RU писало, что свердловчан стали чаще атаковать телефонные мошенники. Число пользователей в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6%. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

Мошенники создали аккаунт в Telegram и назвали его именем екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ), чтобы выпрашивать деньги у пользователей. Об этом сообщил сам журналист в соцсетях. «Знакомые рассказали сейчас, что какие-то жулики завели аккаунт в Telegram с моим именем и пытаются просить деньги. Если мы с вами знакомы, и вам что-то такое напишут — не ведитесь, пожалуйста, это мошенники», — написал журналист в telegram-канале. Также он добавил, что мошенники пытаются выпрашивать деньги от имени его близких людей. Ранее URA.RU писало, что свердловчан стали чаще атаковать телефонные мошенники. Число пользователей в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6%. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.