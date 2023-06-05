05 июня 2023

Екатеринбуржцы делают антидроновые ружья для участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарного груза. Екатеринбург, противодронное ружье, электромагнитное оружие, антидрон
Группа екатеринбургских энтузиастов самостоятельно делает антидроновые ружья (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Инженеры в Екатеринбурге занялись разработкой антидроновых ружей — приборов, которые с помощью генерации электромагнитных помех могут выводить из строя гражданские дроны. Спрос на них есть не только у участников специальной военной операции, но и у компаний, которые хотят обезопасить гражданские объекты от террористических атак. Подробнее о проекте URA.RU рассказал один из инженеров на условиях анонимности.

«Решили заняться темой, потому что у участников СВО появилась необходимость в таких приборах. Сделали тестовый экземпляр, опробовали его вместе с ребятами, которые приезжали с фронта — все работает. Но так как появилось много китайских аналогов, то решили выделиться и усложнить технические характеристики, чтобы не копировать их. Сейчас работаем над этим и ищем заинтересованных людей, кто готов оказать финансовую поддержку проекту», — поделился один из разработчиков. Всего над разработкой трудятся несколько человек.

Электронный прибор, созданный екатеринбургскими инженерами, не похож на ружье в привычном понимании этого слова. Но функционал у него такой же — он генерирует помехи и выводит дрон из строя. Прибор эффективен только против гражданских дронов, но и их сейчас очень много и на фронте, где их в основном используют для разведки, и в тылу.

Электромагнитное устройство генерирует помехи и выводит дроны из строя
Электромагнитное устройство генерирует помехи и выводит дроны из строя
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Инженеры в Екатеринбурге занялись разработкой антидроновых ружей — приборов, которые с помощью генерации электромагнитных помех могут выводить из строя гражданские дроны. Спрос на них есть не только у участников специальной военной операции, но и у компаний, которые хотят обезопасить гражданские объекты от террористических атак. Подробнее о проекте URA.RU рассказал один из инженеров на условиях анонимности. «Решили заняться темой, потому что у участников СВО появилась необходимость в таких приборах. Сделали тестовый экземпляр, опробовали его вместе с ребятами, которые приезжали с фронта — все работает. Но так как появилось много китайских аналогов, то решили выделиться и усложнить технические характеристики, чтобы не копировать их. Сейчас работаем над этим и ищем заинтересованных людей, кто готов оказать финансовую поддержку проекту», — поделился один из разработчиков. Всего над разработкой трудятся несколько человек. Электронный прибор, созданный екатеринбургскими инженерами, не похож на ружье в привычном понимании этого слова. Но функционал у него такой же — он генерирует помехи и выводит дрон из строя. Прибор эффективен только против гражданских дронов, но и их сейчас очень много и на фронте, где их в основном используют для разведки, и в тылу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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