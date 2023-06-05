Екатеринбуржцы делают антидроновые ружья для участников СВО. Фото

06 июня 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Группа екатеринбургских энтузиастов самостоятельно делает антидроновые ружья (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инженеры в Екатеринбурге занялись разработкой антидроновых ружей — приборов, которые с помощью генерации электромагнитных помех могут выводить из строя гражданские дроны. Спрос на них есть не только у участников специальной военной операции, но и у компаний, которые хотят обезопасить гражданские объекты от террористических атак. Подробнее о проекте URA.RU рассказал один из инженеров на условиях анонимности. «Решили заняться темой, потому что у участников СВО появилась необходимость в таких приборах. Сделали тестовый экземпляр, опробовали его вместе с ребятами, которые приезжали с фронта — все работает. Но так как появилось много китайских аналогов, то решили выделиться и усложнить технические характеристики, чтобы не копировать их. Сейчас работаем над этим и ищем заинтересованных людей, кто готов оказать финансовую поддержку проекту», — поделился один из разработчиков. Всего над разработкой трудятся несколько человек. Электронный прибор, созданный екатеринбургскими инженерами, не похож на ружье в привычном понимании этого слова. Но функционал у него такой же — он генерирует помехи и выводит дрон из строя. Прибор эффективен только против гражданских дронов, но и их сейчас очень много и на фронте, где их в основном используют для разведки, и в тылу. Электромагнитное устройство генерирует помехи и выводит дроны из строя Фото предоставлено собеседником Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инженеры в Екатеринбурге занялись разработкой антидроновых ружей — приборов, которые с помощью генерации электромагнитных помех могут выводить из строя гражданские дроны. Спрос на них есть не только у участников специальной военной операции, но и у компаний, которые хотят обезопасить гражданские объекты от террористических атак. Подробнее о проекте URA.RU рассказал один из инженеров на условиях анонимности. «Решили заняться темой, потому что у участников СВО появилась необходимость в таких приборах. Сделали тестовый экземпляр, опробовали его вместе с ребятами, которые приезжали с фронта — все работает. Но так как появилось много китайских аналогов, то решили выделиться и усложнить технические характеристики, чтобы не копировать их. Сейчас работаем над этим и ищем заинтересованных людей, кто готов оказать финансовую поддержку проекту», — поделился один из разработчиков. Всего над разработкой трудятся несколько человек. Электронный прибор, созданный екатеринбургскими инженерами, не похож на ружье в привычном понимании этого слова. Но функционал у него такой же — он генерирует помехи и выводит дрон из строя. Прибор эффективен только против гражданских дронов, но и их сейчас очень много и на фронте, где их в основном используют для разведки, и в тылу.