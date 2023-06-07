07 июня 2023

Иностранцев хотят лишить возможности водить автомобили без российских прав. Скрин

Депутаты ЛДПР предложили допускать иностранцев к автоперевозкам только при наличии российских прав
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Без водительского удостоверения РФ иностранцам хотят запретить водить автомобили Фото:

Водителям-иностранцам позволят управлять автомобилями в России только при наличии российского водительского удостоверения. Такой проект закона подготовили для внесения в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Предложение связано в том числе с ростом ДТП, устроенных иностранцами.

«Работать в российской сфере перевозок (а тем более, пассажирских) допустимо исключительно при наличии полученного на общих основаниях российского же водительского удостоверения. Учеба, сдача ПДД, экзамены, понимание ответственности — все, как положено», — сообщает в своем Telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Нилов уточняет, что не все мигранты обладают достаточным уровнем квалификации для управления автомобилем. Только за 2022 год в России совершено 43 тысячи ДТП по вине водителей-иностранцев. Кроме того, статистика управления транспортным средством при употреблении запрещенных веществ либо алкоголя, а также драки, изнасилования и прочие нарушения закона указывает о недопустимости послаблений, указанных в законе «О безопасности дорожного движения». В документе отмечается, что действующий закон позволяет жителям государств, где русский язык является официальным, осуществлять перевозки в России на основании национальных водительских удостоверений.

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Водителям-иностранцам позволят управлять автомобилями в России только при наличии российского водительского удостоверения. Такой проект закона подготовили для внесения в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Предложение связано в том числе с ростом ДТП, устроенных иностранцами. «Работать в российской сфере перевозок (а тем более, пассажирских) допустимо исключительно при наличии полученного на общих основаниях российского же водительского удостоверения. Учеба, сдача ПДД, экзамены, понимание ответственности — все, как положено», — сообщает в своем Telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов. Нилов уточняет, что не все мигранты обладают достаточным уровнем квалификации для управления автомобилем. Только за 2022 год в России совершено 43 тысячи ДТП по вине водителей-иностранцев. Кроме того, статистика управления транспортным средством при употреблении запрещенных веществ либо алкоголя, а также драки, изнасилования и прочие нарушения закона указывает о недопустимости послаблений, указанных в законе «О безопасности дорожного движения». В документе отмечается, что действующий закон позволяет жителям государств, где русский язык является официальным, осуществлять перевозки в России на основании национальных водительских удостоверений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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