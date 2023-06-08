Пользователи соцсетей раскритиковали новую площадку «Ночи музыки» в Екатеринбурге

По мнению посетителей фестиваля, у УрФУ будет мало места для всех желающих Фото: Размик Закарян © URA.RU

Анонс новой музыкальной площадки возле Уральского федерального университета (УрФУ) вместо традиционной сцены у Театра драмы вызвал волну критики. Многих не устраивает удаленность точки от центра Екатеринбурга и ее размеры. Недовольства посетителей «Ночи музыки» можно найти в социальных сетях Ural Music Night.

«На площади Кирова, перед главным входом, много зеленых насаждений, из-за которых контуры музыкальной площадки будут существенно сужены. Кроме того, не думаю, что по площади новая локация больше прежней», — написал один из пользователей соцсетей. Он считает, что лучшим вариантом для сцены с акцией «Светает» стал бы стадион «Екатеринбург-Арена».

Некоторые также отмечают, что если кто-то захочет послушать артистов в центре Екатеринбурга, то они не успеют дойти до главного корпуса УрФУ. «А как быть тем, кто хочет посетить несколько сцен? Тогда остальные площадки должны заканчиваться максимум в 1:30. Чтобы успеть из центра дойти», — предлагает другой пользователь.

Ранее стало известно, что организаторы «Ночи музыки» выбрали новую площадку для проведения акции «Светает». Вместо традиционной площадки возле правительства региона на Октябрьской площади ее перенесли к главному корпусу УрФУ. О возможном переносе ранее заявлял начальник управления культуры администрации Илья Марков. Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.