Жителей екатеринбургского микрорайона ЖБИ напугали звуки взрывов из-за загоревшейся «Газели». По словам очевидцев, пожар сопровождался взрывом газового баллона.
«Было около 10 хлопков, взорвалась „Газель“. Загорелся грузовик, ЧП сопровождалось взрывом — предварительно, от газового баллона, огонь перекинулся на соседние машины», — передает слова очевидцев telegram-канал «Лампа». Екатеринбуржцы предполагают, что взорвался газовый баллон.
Инцидент произошел примерно в 23 часа 10 июня возле дома на улице Новгородцевой, 11. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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