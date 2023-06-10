10 июня 2023
09 июня 2023

Екатеринбуржцев напугали звуки взрывов из-за горящей «Газели». Фото, видео

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Взрыв Газели в Копейске
Очевидцы предполагают, что взорвался газовый баллон в «Газели» (архивное фото) Фото:

Жителей екатеринбургского микрорайона ЖБИ напугали звуки взрывов из-за загоревшейся «Газели». По словам очевидцев, пожар сопровождался взрывом газового баллона.

«Было около 10 хлопков, взорвалась „Газель“. Загорелся грузовик, ЧП сопровождалось взрывом — предварительно, от газового баллона, огонь перекинулся на соседние машины», — передает слова очевидцев telegram-канал «Лампа». Екатеринбуржцы предполагают, что взорвался газовый баллон.

Инцидент произошел примерно в 23 часа 10 июня возле дома на улице Новгородцевой, 11. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Жителей екатеринбургского микрорайона ЖБИ напугали звуки взрывов из-за загоревшейся «Газели». По словам очевидцев, пожар сопровождался взрывом газового баллона. «Было около 10 хлопков, взорвалась „Газель“. Загорелся грузовик, ЧП сопровождалось взрывом — предварительно, от газового баллона, огонь перекинулся на соседние машины», — передает слова очевидцев telegram-канал «Лампа». Екатеринбуржцы предполагают, что взорвался газовый баллон. Инцидент произошел примерно в 23 часа 10 июня возле дома на улице Новгородцевой, 11. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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