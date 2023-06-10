10 июня 2023

В МЧС раскрыли подробности пожара, испугавшего екатеринбуржцев. Фото, видео

МЧС: в Екатеринбурге огонь с «Газели» перекинулся на иномарку
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Вечером 10 июня во дворе дома по улице Новгородцевой вспыхнула «Газель», сообщили в МЧС Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 июня во дворе дома по улице Новгородцевой загорелась «Газель», огонь с нее перекинулся на Renault Logan и мусорный контейнер, сообщили в региональном МЧС. Жители, живущие в этом дворе, сначала услышали десять хлопков и только потом поняли, что загорелась машина.

«„Газель“ на Новгородцевой загорелась 10 июня в 23:37. Огонь повредил кузов и салон машины Renault Logan, также вспыхнул мусорный контейнер», — следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС. Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций ночью 11 июня.

Ранее сообщалось, что жителей екатеринбургского микрорайона ЖБИ напугали звуки взрывов из-за вспыхнувшей «Газели». По их словам, пожар сопровождался взрывом газового баллона.

Пожар вспыхнул вечером 10 июня во дворе дома
Пожар вспыхнул вечером 10 июня во дворе дома
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 10 июня во дворе дома по улице Новгородцевой загорелась «Газель», огонь с нее перекинулся на Renault Logan и мусорный контейнер, сообщили в региональном МЧС. Жители, живущие в этом дворе, сначала услышали десять хлопков и только потом поняли, что загорелась машина. «„Газель“ на Новгородцевой загорелась 10 июня в 23:37. Огонь повредил кузов и салон машины Renault Logan, также вспыхнул мусорный контейнер», — следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС. Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций ночью 11 июня. Ранее сообщалось, что жителей екатеринбургского микрорайона ЖБИ напугали звуки взрывов из-за вспыхнувшей «Газели». По их словам, пожар сопровождался взрывом газового баллона.
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