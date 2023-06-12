12 июня 2023
11 июня 2023

Жителя ХМАО придавило сваей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через Рязанку. Нижневартовск, мост, сваи, ремонт моста
Бетонная свая сломалась при транспортировке и придавила стропальщика Фото:

Житель Излучинска (ХМАО) погиб после падения на него бетонной сваи. Сайт следственного комитета сообщает, что конструкция сломалась при транспортировке и придавила стропальщика.

«По предварительным данным, на территории строительной базы в Нижневартовске во время транспортировки бетонной сваи конструкция сломалась пополам, придавив стропальщика. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался в реанимационном отделении», — сообщает ведомство.

Следователи выясняют обстоятельства гибели стропальщика. Они оценят соблюдение правил безопасности при производстве работ на строительной базе и вынесут процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты.

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Житель Излучинска (ХМАО) погиб после падения на него бетонной сваи. Сайт следственного комитета сообщает, что конструкция сломалась при транспортировке и придавила стропальщика. «По предварительным данным, на территории строительной базы в Нижневартовске во время транспортировки бетонной сваи конструкция сломалась пополам, придавив стропальщика. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался в реанимационном отделении», — сообщает ведомство. Следователи выясняют обстоятельства гибели стропальщика. Они оценят соблюдение правил безопасности при производстве работ на строительной базе и вынесут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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