Жителя ХМАО придавило сваей

13 июня 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Бетонная свая сломалась при транспортировке и придавила стропальщика Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Излучинска (ХМАО) погиб после падения на него бетонной сваи. Сайт следственного комитета сообщает, что конструкция сломалась при транспортировке и придавила стропальщика. «По предварительным данным, на территории строительной базы в Нижневартовске во время транспортировки бетонной сваи конструкция сломалась пополам, придавив стропальщика. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался в реанимационном отделении», — сообщает ведомство. Следователи выясняют обстоятельства гибели стропальщика. Они оценят соблюдение правил безопасности при производстве работ на строительной базе и вынесут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты.

Житель Излучинска (ХМАО) погиб после падения на него бетонной сваи. Сайт следственного комитета сообщает, что конструкция сломалась при транспортировке и придавила стропальщика. «По предварительным данным, на территории строительной базы в Нижневартовске во время транспортировки бетонной сваи конструкция сломалась пополам, придавив стропальщика. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался в реанимационном отделении», — сообщает ведомство. Следователи выясняют обстоятельства гибели стропальщика. Они оценят соблюдение правил безопасности при производстве работ на строительной базе и вынесут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты.