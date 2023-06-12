Жителя ХМАО придавило сваей

Житель Излучинска (ХМАО) погиб после падения на него бетонной сваи. Сайт следственного комитета сообщает, что конструкция сломалась при транспортировке и придавила стропальщика.
«По предварительным данным, на территории строительной базы в Нижневартовске во время транспортировки бетонной сваи конструкция сломалась пополам, придавив стропальщика. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался в реанимационном отделении», — сообщает ведомство.
Следователи выясняют обстоятельства гибели стропальщика. Они оценят соблюдение правил безопасности при производстве работ на строительной базе и вынесут процессуальное решение.
Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты.
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