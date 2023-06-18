Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпас и уничтожили на полигоне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На одном из садовых участков СНТ «Цементник-1» под Коркино (Челябинская область) рабочие нашли боеприпас, который уничтожили сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рабочие обнаружили боеприпас на садовом участке СНТ „Цементник-1“ 18 июня. На место выехала группа разминирования ОМОН „Атом“ управления Росгвардии по региону. Сотрудники ведомства вывезли находку и уничтожили на полигоне», — уточнили в пресс-службе.

Специалисты установили, что находкой является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головным взрывателем. Снаряд был поражен глубокой коррозией, долгое время пролежал в земле и представлял опасность для окружающих.