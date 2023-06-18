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17 июня 2023
16 июня 2023

В Коркино Росгвардия уничтожила боеприпас, найденный на садовом участке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, росгвардия, оцепление чп, полиция в спецсредствах, экипировка полиции
Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпас и уничтожили на полигоне Фото:

На одном из садовых участков СНТ «Цементник-1» под Коркино (Челябинская область) рабочие нашли боеприпас, который уничтожили сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рабочие обнаружили боеприпас на садовом участке СНТ „Цементник-1“ 18 июня. На место выехала группа разминирования ОМОН „Атом“ управления Росгвардии по региону. Сотрудники ведомства вывезли находку и уничтожили на полигоне», — уточнили в пресс-службе.

Специалисты установили, что находкой является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головным взрывателем. Снаряд был поражен глубокой коррозией, долгое время пролежал в земле и представлял опасность для окружающих.

На садовом участке нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головным взрывателем
На садовом участке нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головным взрывателем
Фото:

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На одном из садовых участков СНТ «Цементник-1» под Коркино (Челябинская область) рабочие нашли боеприпас, который уничтожили сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Рабочие обнаружили боеприпас на садовом участке СНТ „Цементник-1“ 18 июня. На место выехала группа разминирования ОМОН „Атом“ управления Росгвардии по региону. Сотрудники ведомства вывезли находку и уничтожили на полигоне», — уточнили в пресс-службе. Специалисты установили, что находкой является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головным взрывателем. Снаряд был поражен глубокой коррозией, долгое время пролежал в земле и представлял опасность для окружающих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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