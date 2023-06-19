В Юрюзани прошел мелкий град похожий на снег
В Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области 20 июня выпал мелкий град. Местные жители написали об этом в социальных сетях.
«Прямо сейчас, 20 июня, в Юрюзани выпал мелкий град. Похожий на снег. Последний раз такой июнь был ноябре», — написала жительница в паблике «ЧП. Катав-Ивановск. Юрюзань. Авангард» в соцсети «ВКонтакте».
Синоптики предупреждали о мокром снеге и дождях, которые пришли в регион 20 июня. 20 и 21 июня в области установится сильный ветер с порывами 15-17 метров в секунду.
Осадки в виде мелкого града прошли в Юрюзани
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