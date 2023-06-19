В челябинском городе выпал град. Фото

В Юрюзани выпал мелкий град, похожий на снег

20 июня 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

В Юрюзани прошел мелкий град похожий на снег Фото: Размик Закарян © URA.RU В Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области 20 июня выпал мелкий град. Местные жители написали об этом в социальных сетях. «Прямо сейчас, 20 июня, в Юрюзани выпал мелкий град. Похожий на снег. Последний раз такой июнь был ноябре», — написала жительница в паблике «ЧП. Катав-Ивановск. Юрюзань. Авангард» в соцсети «ВКонтакте». Синоптики предупреждали о мокром снеге и дождях, которые пришли в регион 20 июня. 20 и 21 июня в области установится сильный ветер с порывами 15-17 метров в секунду. Осадки в виде мелкого града прошли в Юрюзани Фото: Екатерина Куликова в паблике «ЧП. Катав-Ивановск. Юрюзань. Авангард» в «ВКонтакте».

В Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области 20 июня выпал мелкий град. Местные жители написали об этом в социальных сетях. «Прямо сейчас, 20 июня, в Юрюзани выпал мелкий град. Похожий на снег. Последний раз такой июнь был ноябре», — написала жительница в паблике «ЧП. Катав-Ивановск. Юрюзань. Авангард» в соцсети «ВКонтакте». Синоптики предупреждали о мокром снеге и дождях, которые пришли в регион 20 июня. 20 и 21 июня в области установится сильный ветер с порывами 15-17 метров в секунду.