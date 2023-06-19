19 июня 2023

В челябинском городе выпал град. Фото

В Юрюзани выпал мелкий град, похожий на снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, снег, ель, первый снег, снег на ветках
В Юрюзани прошел мелкий град похожий на снег Фото:

В Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области 20 июня выпал мелкий град. Местные жители написали об этом в социальных сетях.

«Прямо сейчас, 20 июня, в Юрюзани выпал мелкий град. Похожий на снег. Последний раз такой июнь был ноябре», — написала жительница в паблике «ЧП. Катав-Ивановск. Юрюзань. Авангард» в соцсети «ВКонтакте».

Синоптики предупреждали о мокром снеге и дождях, которые пришли в регион 20 июня. 20 и 21 июня в области установится сильный ветер с порывами 15-17 метров в секунду.

Осадки в виде мелкого града прошли в Юрюзани
Осадки в виде мелкого града прошли в Юрюзани
Фото:

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В Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области 20 июня выпал мелкий град. Местные жители написали об этом в социальных сетях. «Прямо сейчас, 20 июня, в Юрюзани выпал мелкий град. Похожий на снег. Последний раз такой июнь был ноябре», — написала жительница в паблике «ЧП. Катав-Ивановск. Юрюзань. Авангард» в соцсети «ВКонтакте». Синоптики предупреждали о мокром снеге и дождях, которые пришли в регион 20 июня. 20 и 21 июня в области установится сильный ветер с порывами 15-17 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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