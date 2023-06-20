Военкоры «РВ» предсказали действия ВСУ по снимкам Каховского водохранилища. Видео 21 июня 2023 в 04:17 Размер текста - 17 + Военкоры считают, что обмеление ГЭС позволит удобно наступать Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Фотографии Каховского водохранилища позволили сделать российским военным корреспондентам предположение о скором наступлении Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Военкоры отметили что, на снимках видно почти исчезнувшее водохранилище, что благоприятствует атаке. «Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — считают военкоры, опубликовавшие пост в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за этого произошло разрушение плотины и затопление множества населенных пунктов в Херсонской области. Фотографии Каховского водохранилища позволили сделать российским военным корреспондентам предположение о скором наступлении Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Военкоры отметили что, на снимках видно почти исчезнувшее водохранилище, что благоприятствует атаке. «Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — считают военкоры, опубликовавшие пост в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за этого произошло разрушение плотины и затопление множества населенных пунктов в Херсонской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям