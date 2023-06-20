Фотографии Каховского водохранилища позволили сделать российским военным корреспондентам предположение о скором наступлении Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Военкоры отметили что, на снимках видно почти исчезнувшее водохранилище, что благоприятствует атаке.
«Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — считают военкоры, опубликовавшие
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за этого произошло разрушение плотины и затопление множества населенных пунктов в Херсонской области.
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