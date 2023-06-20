20 июня 2023

Военкоры «РВ» предсказали действия ВСУ по снимкам Каховского водохранилища. Видео

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Виды Пермского края, отдых на воде, река чусовая, камское море, чусовское водохранилище
Военкоры считают, что обмеление ГЭС позволит удобно наступать Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Фотографии Каховского водохранилища позволили сделать российским военным корреспондентам предположение о скором наступлении Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Военкоры отметили что, на снимках видно почти исчезнувшее водохранилище, что благоприятствует атаке.

«Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — считают военкоры, опубликовавшие пост в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за этого произошло разрушение плотины и затопление множества населенных пунктов в Херсонской области.

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Фотографии Каховского водохранилища позволили сделать российским военным корреспондентам предположение о скором наступлении Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Военкоры отметили что, на снимках видно почти исчезнувшее водохранилище, что благоприятствует атаке. «Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — считают военкоры, опубликовавшие пост в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. Из-за этого произошло разрушение плотины и затопление множества населенных пунктов в Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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