Экс-жених Волочковой обманул предпринимательницу из Екатеринбурга

Экс-жених Волочковой взял в долг у предпринимательницы из Екатеринбурга и перестал отдавать деньги

Волочкова встречалась с Дюраном и планировала выйти за него замуж Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывший жених балерины Анастасии Волочковой и владелец бренда Family Dessert Дмитрий Дюран занял 1,5 млн рублей у предпринимательницы из Екатеринбурга и перестал отдавать долг. Женщина решила написать заявление в полицию.

«В конце ноября 2022 года „король“ захотел расширить свои владения — предпринимательница из Екатеринбурга узнала, что Дюран берет займы под развитие бизнеса. Мол, дело расширяется, нужны средства. Женщина согласилась дать 1,5 млн рублей под процент», — сообщает telegram-канал Baza.

По словам женщины, о Дюране отзывались как о честном заемщике, а его бизнес показался ей убедительным проектом. Но вскоре экс-жених Волочковой перестал платить проценты и пропал. Екатеринбурженка обратилась в полицию.

«Судя по всему, предпринимательница из Екатеринбурга — не единственная пострадавшая от действий „кондитерского короля“. В картотеках московских судов нашлось аж шесть разных исков к Дюрану. Все о взыскании сумм по договорам займа», — уточняет Baza.

Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.

В конце прошлого года балерина Анастасия Волочкова назвала бизнесмена Дмитрия Дюрана своим женихом. Она даже планировала выйти за него замуж в 2023 году, но пара рассталась.