Екатеринбургские автомобилисты нашли способ уйти от штрафов

Екатеринбургские автомобилисты массово скрывают номера, чтобы избежать штрафов

Автомобилисты нашли способ обмануть камеры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге водители нашли способ уйти от штрафов — автомобилисты закрывают одну из цифр номера карточкой. Явление приобрело массовый характер, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук подтвердил информацию и заявил, что и сам пользуется этим методом.

«Ехал на днях по улице Радищева, вокруг было много припаркованных машин. Заметил, что у очень многих одна цифра номера прикрыта карточкой. Она приколота канцелярской прищепкой. Нетрудно догадаться, что это сделано для того, чтобы уйти от штрафов, если нарушение попадет на видеокамеру», — объяснил собеседник агентства из силовых структур.

За комментарием корреспондент обратился к свердловскому главе Федерации автовладельцев России Кириллу Форманчуку. Он объяснил, что это явление не новое, но набирает обороты из-за обилия платных парковок.

«И я так делаю, чтобы за платную парковку не платить администрации. Почему я должен платить за воздух? Только одну цифру мало закрывать, у ГИБДД есть алгоритмы, они определяют эту цифру, надо закрывать хотя бы две. Наказания никакого нет за то, что вы на стоящей машине закрыли номер. Если машина стоит, она не обязана на себе содержать номеров, потому что у нас штраф именно за управление транспортными средствами [без номеров]», — пояснил Форманчук.

Он признался, что закрывает свой номер газетой. Некоторые используют другие подручные средства — например, медицинские маски. «Но тут нужна дисциплина и тренировка, потому что, если машина двинулась без цифры, то можно лишиться прав. Многие водители забывают, уезжают, их потом гаишники — чпок!» — предостерег автоэксперт. Он предрек еще более массовое применение уловок по сокрытию номеров, потому что количество платных парковок продолжает расти.

Ранее десятки екатеринбургских полицейских получили сообщения о штрафах за парковку у здания отдела полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти. Силовики подняли скандал, сославшись на запрет обустраивать платные стоянки у домов власти. Чиновники объяснили ситуацию пробелом в областных нормативах.