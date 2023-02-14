Власти Перми хотят потратить миллион рублей на уличные туалеты

Муниципальное предприятие «Пермводоканал» ищет подрядчика для поставки партии мобильных уличных туалетных кабин. Начальная и максимальная цена контракта — более миллиона рублей. Соответствующий аукцион проводится на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ».
«Объект закупки — мобильная туалетная кабина, биотуалет. Количество — 35 штук. Материал — пластик серого или синего цветов. Каждая кабина должна быть оборудована накопительным баком на 250 литров, бумагодержателем, крючком для одежды и противоскользящим ковриком. Цена начальная и максимальная — 1,1 млн рублей», — указано в техзадании к закупке.
Уточняется, что участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки на аукцион принимаются до 3 марта 2023 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти ищут подрядчиков для оказания услуг по организации питания и размещению постояльцев в гостиницах. Цена контрактов по двум лотам составляет два миллиона рублей.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.