14 февраля 2023

Власти Перми хотят потратить миллион рублей на уличные туалеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, туалет, биотуалеты, сортир, уборная, служебный
Подрядчик должен поставить 35 мобильных туалетных кабин Фото:

Муниципальное предприятие «Пермводоканал» ищет подрядчика для поставки партии мобильных уличных туалетных кабин. Начальная и максимальная цена контракта — более миллиона рублей. Соответствующий аукцион проводится на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Объект закупки — мобильная туалетная кабина, биотуалет. Количество — 35 штук. Материал — пластик серого или синего цветов. Каждая кабина должна быть оборудована накопительным баком на 250 литров, бумагодержателем, крючком для одежды и противоскользящим ковриком. Цена начальная и максимальная — 1,1 млн рублей», — указано в техзадании к закупке.

Уточняется, что участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки на аукцион принимаются до 3 марта 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти ищут подрядчиков для оказания услуг по организации питания и размещению постояльцев в гостиницах. Цена контрактов по двум лотам составляет два миллиона рублей.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Муниципальное предприятие «Пермводоканал» ищет подрядчика для поставки партии мобильных уличных туалетных кабин. Начальная и максимальная цена контракта — более миллиона рублей. Соответствующий аукцион проводится на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Объект закупки — мобильная туалетная кабина, биотуалет. Количество — 35 штук. Материал — пластик серого или синего цветов. Каждая кабина должна быть оборудована накопительным баком на 250 литров, бумагодержателем, крючком для одежды и противоскользящим ковриком. Цена начальная и максимальная — 1,1 млн рублей», — указано в техзадании к закупке. Уточняется, что участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки на аукцион принимаются до 3 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти ищут подрядчиков для оказания услуг по организации питания и размещению постояльцев в гостиницах. Цена контрактов по двум лотам составляет два миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...