В закрытом городе свердловчане объединились, чтобы пройти 10 тысяч шагов

Жители Лесного прошли 10 тысяч шагов в рамках всероссийской акции

25 июня 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Лесничане присоединились к акции «10 тысяч шагов к жизни» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В закрытом городе Лесной (Свердловская область) утром 25 июня жители прошли 10 тысяч шагов в рамках всероссийской акции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города. «Сегодня в Лесном состоялась акция „10 тысяч шагов к жизни“. Регистрация участников была в 9:30, а старт акции — в 10:00», — пишет пресс-служба мэрии Лесного в соцсети «ВКонтакте». Маршрут начался у стадиона «Труд». От него свердловчане шли по парку культуры и отдыха. Новость по теме Сотни свердловчан прошли 10 тысяч шагов ради конфет. Фото Лесничане не впервые вместе проходят такой маршрут. В конце апреля около 150 человек также вышли на улицы города и поучаствовали в акции «10 тысяч шагов к жизни», пройдя от стадиона «Труд» до парка и лыжероллерной трассы. В конце всем участникам вручили сладкие призы. Всероссийская акции «10 тысяч шагов к жизни» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Основная задача акции заключается в том, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.

В закрытом городе Лесной (Свердловская область) утром 25 июня жители прошли 10 тысяч шагов в рамках всероссийской акции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города. «Сегодня в Лесном состоялась акция „10 тысяч шагов к жизни“. Регистрация участников была в 9:30, а старт акции — в 10:00», — пишет пресс-служба мэрии Лесного в соцсети «ВКонтакте». Маршрут начался у стадиона «Труд». От него свердловчане шли по парку культуры и отдыха. Лесничане не впервые вместе проходят такой маршрут. В конце апреля около 150 человек также вышли на улицы города и поучаствовали в акции «10 тысяч шагов к жизни», пройдя от стадиона «Труд» до парка и лыжероллерной трассы. В конце всем участникам вручили сладкие призы. Всероссийская акции «10 тысяч шагов к жизни» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Основная задача акции заключается в том, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.