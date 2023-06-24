В закрытом городе свердловчане объединились, чтобы пройти 10 тысяч шагов

В закрытом городе Лесной (Свердловская область) утром 25 июня жители прошли 10 тысяч шагов в рамках всероссийской акции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города.
«Сегодня в Лесном состоялась акция „10 тысяч шагов к жизни“. Регистрация участников была в 9:30, а старт акции — в 10:00», — пишет пресс-служба мэрии Лесного в соцсети «ВКонтакте».
Маршрут начался у стадиона «Труд». От него свердловчане шли по парку культуры и отдыха.
Лесничане не впервые вместе проходят такой маршрут. В конце апреля около 150 человек также вышли на улицы города и поучаствовали в акции «10 тысяч шагов к жизни», пройдя от стадиона «Труд» до парка и лыжероллерной трассы. В конце всем участникам вручили сладкие призы.
Всероссийская акции «10 тысяч шагов к жизни» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Основная задача акции заключается в том, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.
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