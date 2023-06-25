Артиллеристов ЦВО наградили медалями за действия в зоне СВО. Видео

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Военнослужащие получили медали Суворова, Жукова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в спецоперации на Украине, наградили медалями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«За проявленную боевую инициативу военнослужащие были награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“, медалями Суворова, Жукова, „За боевые отличия“ и „За воинскую доблесть“. Также военнослужащим были досрочно присвоены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

Вручали награды бойцами командование ЦВО на фронте СВО. В ведомстве добавили, что также наградили военнослужащих артиллерийской разведки и материально-технического обеспечения артиллерийского полка.

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что командир танковой роты ЦВО с позывным «Метеор» учит танкистов уничтожать новейшие боевые машины западного производства, в частности немецкий танк Leopard.

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Артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в спецоперации на Украине, наградили медалями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «За проявленную боевую инициативу военнослужащие были награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“, медалями Суворова, Жукова, „За боевые отличия“ и „За воинскую доблесть“. Также военнослужащим были досрочно присвоены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram. Вручали награды бойцами командование ЦВО на фронте СВО. В ведомстве добавили, что также наградили военнослужащих артиллерийской разведки и материально-технического обеспечения артиллерийского полка. Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что командир танковой роты ЦВО с позывным «Метеор» учит танкистов уничтожать новейшие боевые машины западного производства, в частности немецкий танк Leopard.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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