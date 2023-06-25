Артиллеристов ЦВО наградили медалями за действия в зоне СВО. Видео

25 июня 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Военнослужащие получили медали Суворова, Жукова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в спецоперации на Украине, наградили медалями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «За проявленную боевую инициативу военнослужащие были награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“, медалями Суворова, Жукова, „За боевые отличия“ и „За воинскую доблесть“. Также военнослужащим были досрочно присвоены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram. Вручали награды бойцами командование ЦВО на фронте СВО. В ведомстве добавили, что также наградили военнослужащих артиллерийской разведки и материально-технического обеспечения артиллерийского полка. Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что командир танковой роты ЦВО с позывным «Метеор» учит танкистов уничтожать новейшие боевые машины западного производства, в частности немецкий танк Leopard.

Артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в спецоперации на Украине, наградили медалями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «За проявленную боевую инициативу военнослужащие были награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“, медалями Суворова, Жукова, „За боевые отличия“ и „За воинскую доблесть“. Также военнослужащим были досрочно присвоены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram. Вручали награды бойцами командование ЦВО на фронте СВО. В ведомстве добавили, что также наградили военнослужащих артиллерийской разведки и материально-технического обеспечения артиллерийского полка. Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что командир танковой роты ЦВО с позывным «Метеор» учит танкистов уничтожать новейшие боевые машины западного производства, в частности немецкий танк Leopard.