Артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в спецоперации на Украине, наградили медалями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«За проявленную боевую инициативу военнослужащие были награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“, медалями Суворова, Жукова, „За боевые отличия“ и „За воинскую доблесть“. Также военнослужащим были досрочно присвоены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.
Вручали награды бойцами командование ЦВО на фронте СВО. В ведомстве добавили, что также наградили военнослужащих артиллерийской разведки и материально-технического обеспечения артиллерийского полка.
Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что командир танковой роты ЦВО с позывным «Метеор» учит танкистов уничтожать новейшие боевые машины западного производства, в частности немецкий танк Leopard.
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