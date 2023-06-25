Дожди заливают челябинский город

За сутки в городе выпало полторы месячной нормы осадков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дожди заливают город Карталы Челябинской области. За 12 часов в городе выпало 68 миллиметров осадков, что на 25 миллиметров выше месячной нормы.

«Как сообщили на карталинской метеостанции, за прошедшие 12 часов выпало 68 миллиметров осадков. Месячная норма составляет 43 миллиметра, при этом дождь, начавшийся вчера 25 июня в 21:20, еще продолжается», — сообщает «Карталинская новь».

Дождь в Карталах начался 25 июня ближе к вечеру. В 8 утра уровень реки Карталы-Аят поднялся на 24 сантиметра. По свидетельствам очевидцев, дождь больше напоминает тропический ливень. У карталинцев в огородах стоит вода, побиты цветы и рассада. В некоторых домах с крыш течет вода.

Всего за июнь в Карталах выпало 122 миллиметра осадков, что составляет почти три месячные нормы. По предварительным данным, дождь должен прекратиться завтра, 27 июня, ближе к утру.

Ранее синоптики предупреждали, что в связи с прохождением циклона на некоторые районы Челябинской области обрушатся сильные дожди, ливни с грозами и шквалистым ветром. По их прогнозам, такая погода продержится в области еще сутки.